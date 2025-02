Pro soupeře je velmi těžké tu hrát, těší se Satoranský na zápas s Řeckem v Pardubicích

Čeští basketbalisté se chystají na závěr kvalifikace o postup na letošní mistrovství Evropy. V pátek nastoupí v Pardubicích proti lídrovi skupiny z Řecka, o tři dny později se pak představí ve Velké Británii. V boji o šampionát národnímu týmu pomůže i klíčový rozehrávač Tomáš Satoranský, který se do reprezentace vrátil po roce. Pardubice 18:51 20. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Satoranský v tréninku reprezentace | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

Opora španělské Barcelony hrála za reprezentaci naposledy loni v únoru. Češi v evropské kvalifikaci nejprve prohráli v Řecku, a poté i díky jednadvaceti bodům Satoranského v Pardubicích zdolali Brity. Listopadové zápasy s Nizozemskem pak hráč se zkušenostmi z NBA kvůli klubovým povinnostem vynechal.

„Těším se moc. Věděl jsem, že prostor tam bude, protože Euroliga má pauzu a tím, že jsem začal to první okno, tak jsme se chtěli s klukama sejít a to mistrovství Evropy vybojovat. Proto jsme odjeli z našich klubových sezon a doufejme, že to vyjde,“ přeje si Satoranský.

Čeští basketbalisté jsou ve své kvalifikační skupině aktuálně druzí a k postupu na evropský šampionát jim ze zbývajících duelů bez ohledu na jiné výsledky stačí jedna výhra. Národní tým ale může slavit už po případné porážce s Řeckem. V takovém případě ale potřebuje výhru Britů v Nizozemsku.

„Měli bychom se soustředit i na domácí zápas. Máme velkou výhodu, že hrajeme v Pardubicích, kde je pro soupeře velice těžké hrát, ale samozřejmě je to neobvyklá situace. Tahle okna jsou prostě jenom týdenní soustředění, kde se hráči sejdou a musí všechno doladit. Ale myslím si, že tým už je zvyklý na to, jak Diego Ocampo trénuje a nějaká práce už se udělala předem během prvních dvou oken,“ věří rozehrávač Barcelony.

Mistrovství Evropy basketbalistů budou na přelomu srpna a září hostit Kypr, Finsko, Polsko a Lotyšsko. Češi se na kontinentálním šampionátu můžou představit popáté v řadě. Na čtyřech předchozích startoval i Tomáš Satoranský, který by případnou další účastí na Eurobasketu vyrovnal bilanci současného generálního manažera reprezentace Jiřího Welsche.



„To je samozřejmě pro mě velká osobní motivace. Myslím si, že bychom jenom prodloužili sérii posledních let, kdy se českému basketbalu docela dařilo a chtěli bychom do toho přitáhnout, ta naše starší generace, i tu mladší. Pro ten sport je velice důležité, aby akce jako mistrovství Evropy, mistrovství světa byly součástí reprezentace,“ dodává hlavní postava basketbalové reprezentace Satoranský.

Národní tým nastoupí do zápasu evropské kvalifikace s Řeckem v pátek v 18 hodin v pardubické Enteria areně.