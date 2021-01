Pražská bublina za 3,5 milionu. Basketbalistky USK čeká v domácím turnaji boj o postup v Eurolize

Basketbalistky USK Praha jsou od nedělního večera v další euroligové bublině. A věří, že nebude poslední a týmu se podaří postoupit ze skupiny. Tentokrát ani nemusely nikam dlouze cestovat. Jeden ze závěrečných turnajů základní fáze se odehraje v pražské hale Královka – bez diváků a za přísných podmínek. Praha 18:23 18. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kateřina Elhotová | Zdroj: Profimedia

„Už v průběhu bubliny v Istanbulu se o to tým zajímal, že by bylo dobré to pořádat. Věděli, že to budeme chtít,“ řekl Radiožurnálu generální manažer ženského basketbalového klubu Marek Kučera.

Tentokrát už USK Praha se svou kandidaturou uspěl. „Během dvou dnů, co vstoupíme do bubliny, se začne hrát, takže to nebude tak psychicky náročné,“ zmiňuje kapitánka USK Kateřina Elhotová jednu z výhod domácího týmu v uzavřené bublině, která bude jen pětidenní.

Pro členy vedení to ale znamenalo získat také výjimku od ministerstva zdravotnictví a podle covidových manuálů všechno důkladně naplánovat.

„Doporučený je jeden hotel. My v tuto chvíli máme dva. Naše hráčky budou bydlet kousek od haly, všichni ostatní bydlí v Diplomatu, který už má zkušenosti s tenisem z léta,“ popisuje Marek Kučera a pokračuje.

„Každé družstvo dostane své patro. Budou oddělené jídelní sektory i s výdejem jídla, v jídelně budou povinné roušky. Členové týmů musí přijet s negativním PCR testem do České republiky. Tady se bude znovu testovat před každým zápasem.“

A kromě toho dostane každý celek ještě třeba svůj autobus s řidičem, aby zůstala bublina bezpečná. Akce bez diváků, a tudíž bez příjmu ze vstupného, bude z ekonomického hlediska pro pořádající klub ztrátová.

„S tím jsme do toho šli. Turnaj jako takový přijde na zhruba 3,5 milionu korun s tím, že každý tým platí za své členy 80 eur jako vstupní poplatek do bubliny,“ vysvětluje Kučera.

Na druhou stranu – v dosavadním průběhu euroligové sezony ubyly klubům náklady minimálně za sedm venkovních zápasů, když se hrají v bublinách turnaje. Ten pražský, na kterém se rozhodne o postupu do další fáze, začíná v úterý a skončí v pátek.