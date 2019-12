Baskebalista Dončič se po návratu po zranění blýskl 24 body a pomohl Dallasu k vítězství nad San Antoniem

Slovinský basketbalista Luka Dončič se po zdravotní pauze vrátil do týmu Dallasu a v NBA pomohl Mavericks 24 body k vítězství 102:98 nad San Antoniem. Hráči Brooklynu předvedli nejhorší úspěšnost za posledních sedm let, Sacramento po 11 zápasech opět vyhrálo, když porazilo Minnesotu. New York 10:59 27. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dejounte Murray (vpravo) brání Luku Dončiče během vzájemného zápasu NBA | Foto: Kevin Jairaj | Zdroj: Reuters

Dvacetiletý talent Dončič, jenž kvůli zranění kotníku zmeškal čtyři zápasy, byl nejlepším střelcem čtvrtečního utkání. Navíc přidal deset doskoků a osm asistencí a jen těsně mu unikl osmý triple double kariéry.

Nejhorší střelecký výkon ze všech týmů za posledních takřka osm let předvedli basketbalisté Brooklynu. V duelu s New Yorkem, který prohráli 82:94, proměnili jen 21 ze 78 střel z pole a měli úspěšnost pouhých 26,9 procenta. To je nejhorší bilance v soutěži od ledna 2012.

V této sezoně byli dosud horší jen hráči Chicaga. Tým s českým reprezentantem Tomášem Satoranským před dvěma měsíci v duelu s Torontem střílel s úspěšností 29,9 procenta.

Až druhé prodloužení rozhodlo o vítězství Minnesoty 105:104 nad Sacramentem. Hosté na hřišti Kings vybojovali první výhru od 27. listopadu a ukončili jedenáctizápasovou sérii porážek.