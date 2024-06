Přál bych si, abychom se přiznávali, mrzí Perušiče zamlčená teč. Chtěl by zavést videorozhodčího

Beachvolejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner skončili na turnaji v Ostravě už v osmifinále. Čeští mistři světa prohráli s německým párem Ehlers, Wickler 11:15 v rozhodujícím třetím setu. Po zápase byli zklamaní, že nenavázali na úspěchy z minulých ročníků turnaje. Ostrava 18:52 8. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští beachvolejbalisté Ondřej Perušič (vlevo) a David Schweiner | Foto: Václav Kohelka

„Oni jsou teď hodně ve fazóně, myslím, že na posledních třech turnajích byli pokaždé v semifinále. Je to tým, který je opravdu velmi silný, směrem k olympiádě se s každým turnajem ještě lepší. Nicméně je to také první zápas, který jsem s nimi prohráli z nějakých šesti vzájemných. Takže to samozřejmě mrzí, protože to byl tým, na který jsme si věřili, na který víme, že umíme zahrát,“ říkal po utkání Ondřej Perušič.

V tiebreaku mohli jít Češi do vedení 5:2, ale po vybojovaném míči zamířil David Schweiner do autu. Němci začali tiebreak otáčet a v té chvíli nepřiznal Clemens Wickler teč při Perušičově útoku.

„On nám to po zápase řekl. Já to radši nechci hodnotit, ať si to zhodnotí on sám. My se k tomuhle přiznáváme. Když se nepřiznal před celou arénou, tak si nejsme jistý, jestli mu to tady v Ostravě prospěje,“ zlobil se David Schweiner na Němce.

A Perušič pokračoval v tom, že přístup k fair play není vždy stejný. „Já nějakým způsobem respektuji, že to hráč nechá na rozhodčím. Přál bych si, aby to tak nebylo, abychom se přiznávali a šli příkladem směrem k lidem i mimo kurt.“

„Myslím si, že hráč takové extratřídy, jako Clemens Wickler, by mohl jít více příkladem a mohl by takovou teč přiznat. Ale víme, že Němci to takhle mají. Nesmíme se tím nechat rozhodit a zároveň to po něm ani nemůžeme chtít. Každý jsme asi v tomhle jiný,“ dodal Perušič.

Na podzim loňského roku měli čeští beachvolejbalisté stejnou zkušenost s druhým z německého páru.

„My jsme měli tenhle problém i v Paříži s Ehlersem, který nepřiznal teč taky v tiebreaku. Je to částečně chyba na straně hráčů. Myslím, že bychom měli ctít ty hodnoty, jako je fair play, bohužel ne každý to dělá. Částečně je to ale jeden z mnoha apelů, že sport, jako je tenhle, potřebuje videorozhodčího, který je schopen tyto situace přezkoumat a zpětně třeba to rozhodnutí rozhodčího zvrátit,“ vybízí Perušič k zavedení videa, které by různý fair i unfair přístup pomohlo odhalit a hlavně spravedlivě rozsoudit.

Každopádně jen tento míč zápas českým mistrům světa neprohrál. „Myslím si, že jsme v tom tiebreaku měli mnoho šancí na to ten zápas vyhrát i bez téhle teče. Je jenom naše chyba, že jsme ten zápas nevyhráli. Rozhodně se nedá říct, že by tenhle moment ten zápas zlomil a že jsme prohráli jenom kvůli tomu. Němci byli prostě dnes o něco lepší a vyhrát si zasloužili,“ doplnil Perušič.

Český pár zvažuje před olympijskými hrami, zda se účastnit turnajů ve Švýcarsku a Rakousku, ale vyhraje spíš varianta, že si Perušič se Schweinerem dají zápasovou pauzu a doladí formu v tréninku.