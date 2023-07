Vingegaard ovládl časovku na Tour. Pogačarovi nadělil přes minutu a půl a upevnil své celkové vedení

Dánský cyklista Jonas Vingegaard suverénně ovládl úterní 16. etapu Tour de France a po časovce na 22,4 kilometru navýšil v průběžném pořadí náskok před Tadejem Pogačarem na minutu a 48 sekund. Combloux 18:08 18. 7. 2023 (Aktualizováno: 18:57 18. 7. 2023) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jonas Vingegaard vyhrál svou třetí etapu na Tour de France v kariéře | Foto: Benoit Tessier | Zdroj: Reuters

Obhájce prvenství po volném dni nedal soupeřům šanci. Od začátku si jel pro vítězství a před stoupáním na Cote de Domancy s průměrným sklonem 6,6 procenta v závěru ani neměnil časovkářský speciál.

It was all about our @MaillotjauneLCL, @TamauPogi and @_rccarlos in the last KM, and boy, was it a good one. Relive the last KM ⏮️



Un chrono de légende. Un Maillot Jaune qui renverse le Tour !

Revivez le dernier KM ⏮#TDF2023 pic.twitter.com/FYFDLe779U — Tour de France™ (@LeTour) July 18, 2023

Pogačar sice kolo vyměnil, ale ani to dvojnásobnému vítězi Tour nestačilo. Na druhé příčce za Vingegaardem zaostal o minutu a 38 sekund. Třetí na trase z Passy do Combloux skončil se ztrátou dvou minut a 51 sekund Belgičan Wout van Aert.

„Tak tohle jsem nečekal. Myslím, že to byla moje nejlepší časovka v životě," řekl Vingegaard. "Abych byl upřímný, tak jsme překvapil i sám sebe,“ přidal po 24. triumfu v kariéře, ale teprve druhém v časovce.

Vingegaard si připsal třetí etapové vítězství na Tour v kariéře a před středeční královskou etapou letošního ročníku udělal výrazný krok k obhajobě. Ve středu je na programu 165,7 kilometru, během kterých peloton překoná dvě stoupání první a jedno nejvyšší kategorie.

„Tohle jsme nečekal, ale stává se to,“ řekl Pogačar. „Já víc udělat nemohl, asi to nebyl můj nejlepší den. Tour sice rozhodnutá není, ale má obrovský náskok a budeme to teď mít mnohem těžší,“ přidal.

Cyklistický etapový závod Tour de France - 16. etapa (časovka jednotlivců, 22,4 km): 1. Vingegaard (Dán./Jumbo-Visma) 32:36, 2. Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) -1:38, 3. Van Aert (Belg./Jumbo-Visma) -2:51, 4. Bilbao (Šp./Bahrajn Victorious) -2:55, 5. S. Yates (Brit./Jayco AIUIa) -2:58, 6. Cavagna (Fr./Soudal-Quick-Step) -3:06. Průběžné pořadí: 1. Vingegaard 63:06:53, 2. Pogačar -1:48, 3. A. Yates (Brit./SAE Team Emirates) -8:52, 4. Rodríguez (Šp./Ineos Grenadiers) -8:57, 5. Hindley (Austr./Bora-hansgrohe) -11:15, 6. Kuss (USA/Jumbo-Visma) -12:56.