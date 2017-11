'Dvojicí ruských lyžařů to nemusí končit.' Thomas Bach mluvil na zasedání ANOC o boji s dopingem

Největším problémem, se kterým v posledních letech bojuje Mezinárodní olympijský výbor je doping. Potvrdil to i téměř hodinový proslov prezidenta MOV Thomase Bacha na kongresu národních olympijských výborů v Praze. V něm se narazil i na čerstvé tresty pro ruské sportovce. Praha 16:06 2. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda MOV Thomas Bach při svém projevu na pražském zasedání ANOC | Zdroj: ČTK

Očekávaná řeč Thomase Bacha před zástupci národních olympijských výborů z celého světa nepřinesla žádné převratné novinky, ale zaujala opravdu dlouhým monologem o dopingu.

Přestože se Bach nevyhnul ani jiným tématům, jako třeba korupčním podezřením v MOV, bezpečnosti na olympiádě v Jižní Koreji, dominoval doping. Nejspíš i kvůli dvěma ruským běžcům na lyžích. Alexandr Legkov a Jevgenij Bělov mají doživotní zákaz startů na olympijských hrách.

Za doping doživotní distanc. Olympijský výbor potrestal ruské běžce na lyžích Legkova a Bělova Číst článek

„Byli diskvalifikováni z her v Soči a vyšetřování dál pokračuje. Oswaldova komise pracuje naplno a dvojicí ruských lyžařů to nemusí končit. V následujících dnech a týdnech MOV případně zveřejní další jména a jasno by mělo být v prosinci,“ říká Thomas Bach.

Ten chce co nejrychlejší postup, aby na únorové olympiádě v Pchjongčchangu nestartovali žádní „podezřelí“ sportovci a vyloučen není ani plošný trest pro celou zemi.

Zároveň ale vyzývá ke spravedlivému přístupu k Rusku a nechce závodníky z největší země světa bezhlavě pranýřovat. Podobné obavy má trojnásobný olympijský medailista, běžec na lyžích Lukáš Bauer.

„Jinak se trochu bojím toho, že to bude takový hon na čarodějnice a odnesou to svým způsobem jenom ty malé ryby,“ myslí si Bauer.

V Praze bylo oficiálně zahájeno zasedání ANOC, jeho účastníci se projedou i na osmiveslici Číst článek

Potrestaní sportovci tak můžou být podle něj až posledním článkem řetězu, který podle McLarenovy zprávy zasahuje až do nejvyšších pater státní správy v Rusku.

„Od začátku vůbec nevím, co je tam za jasné důkazy, protože ani jeden z nich neměl pozitivní dopingový nález. To, že byli suspendováni za to, že jim někdo manipuloval s lahvičkami, tak na to je spousta různých vysvětlení a názorů. Myslím si, že ti sportovci s tím nemohli manipulovat, takže tomu upřímně moc nerozumím,“ není jednoznačně přesvědčen o vině svých bývalých soupeřů Legkova a Bělova Bauer.