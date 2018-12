‚Nikdy mě nezajímaly dodatky ve smlouvě.‘ Kimi Räikkönen si dělá během volna v F1 co chce

I když většinu roku tráví za volantem a řítí se po trati rychlostí až 350 km/h, někteří piloti se adrenalinu nevyhýbají ani během svého volna. Třeba Lewis Hamilton - úřadujícího šampiona to na silnici táhne pořád.

„Nedávno otestoval motocykl specifikace superbike, se kterým se projel na okruhu v Jerezu a prý byl velmi rychlý, i když měl problém se stylem a trochu ho potrápila i nehoda. Nicméně dostal velkou pochvalu od profesionálních závodníků,“ říká závodník a expert Radiožurnálu Jakub Knoll.

Pozadu nezůstává ani Hamiltonův týmový kolega. „Valtteri Bottas si v lednu vyzkouší u specifikace vůz WRC, což je rallyový speciál, který je velmi rychlý, a i to bude určitě zajímavé sledovat, jak se mu bude dařit,“ přibližuje Jakub Knoll.

Mnoho závodníků tráví volno v klidu se svými rodinami, tam se řadí například Sebastian Vettel. Klidný průběh volného období závodníků je pochopitelný. Piloti za sebou mají náročnou sezonu a někteří mají navíc ve smlouvě klauzuli, že se nesmí zranit. Na každý ale na takové věci dbá. „Zmínit můžeme například Kimiho Räikkönena, který se v minulosti účastnil závodů sněžných skútrů, a to pod přezdívkou James Hunt,“ vzpomíná jeden z příkladů Knoll.

„ Zranit se můžete i když jdete po schodech “

Finský veterán má ale dnes dvě děti a manželku, takže i u něj můžeme spíše očekávat klidnější dovolenou. Nicméně jeden z nejpopulárnějších pilotů současnosti se o nějaké dodatky ve smlouvě stejně nezajímá.

„Nevím, možná že tam něco takového mám, ale to je jedno. Myslím, že člověk má ve svém volnu dělat to, co ho baví. Já s tím nikdy neměl problém. Zranit se můžete i když jdete po schodech. Proto si během volna dělám, co chci. Nikdy mě nezajímaly nějaké dodatky ve smlouvě,“ netají se svým postojem k omezením plynoucím ze smlouvy Kimi Räikkönen.

Volno mají piloti zhruba do konce roku, pak už jim začíná příprava na další sezonu. I proto se musí i během prosince udržovat ve formě, protože nároky jsou na ně celoročně vysoké.

„Krátce po Novém roce se všichni postupně zapojí do činností v rámci jejich týmu, ať už se jedná například o práci na simulátorech nebo sponzorské aktivity, kterých také není úplně málo. Na přelomu února a března už přijdou na řadu testy před sezonou, které jsou oficiální. Je to i jediná příležitost, jak si vyzkoušet nový vůz před začátkem sezony,“ popisuje plán závodníků Formule 1 Jakub Knoll.