Vettelovi se ve Ferrari příliš nedaří. ‚Začíná připomínat angažmá Alonsa,‘ říká expert

Před čtyřmi lety přišel do Ferrari s jediným cílem, získat pro italskou stáj titul mistra světa formule jedna. To se ale Sebastianu Vettelovi, který v uplynulém týdnu oslavil 32. narozeniny, stále nedaří. A je otázkou, jestli je to pro německého jezdce ještě vůbec reálné.

Sebastian Vettel vyhrál závod formule jedna naposledy loni v srpnu, když ovládl Velkou cenu Belgie. V té době byl ale stále teoreticky ve hře o titul mistra světa. V letošním roce je to z pohledu německého pilota daleko horší. Na průběžně vedoucího Lewise Hamiltona ztrácí už teď 74 bodů a navíc ve Ferrari už nemá pozici neotřesitelné jedničky.

„Má rychlého mladého týmového kolegu Charlese Leclerca, který na něj hodně tlačí. Je vidět, že Leclerc je jedním z pilotů budoucí éry Formule 1,“ říká pilot a vítěz jednoho závodu GP2, tedy současné Formule 2, Josef Král. Kromě rychlého týmového kolegy trápí Vettela také neschopnost Ferrari postavit takové auto, které by dokázalo dlouhodobě konkurovat Mercedesu.

„Z toho plyne velký tlak a chyby, které dělá jak samotný tým, tak Vettel. Projekt Ferrari - Vettel se začíná stále více podobat tomu, co si italská stáj prožila s Fernandem Alonsem. Místy to také bylo velmi pozitivní, ale z dlouhodobého pohledu z toho nic nebylo,“ říká závodník a expert Radiožurnálu Jakub Knoll.

I kvůli nevýrazným výsledkům se v paddocku formule jedna spekulovalo, že by Vettel mohl ukončit kariéru. Podle Josefa Krále je na to ale příliš brzy. Vidina titulu s Ferrari je totiž příliš lákavá.

„Je to něco, o čem sní pomalu každý závodník. Nevidíme mu do hlavy, ale zase bych si troufal tvrdit, že by to byl pořád ještě předčasný konec,“ myslí si Josef Král. Naději by Ferrari a také Sebastianu Vettelovi mohl dát rok 2021.

„Bude revoluční v tom smyslu, že budou nová pravidla a dají se očekávat velké změny, i co se týká výkonnosti jednotlivých týmů.

V roce 2021 bude navíc Vettelovi v uvozovkách jen 34 let, takže by se o svůj pátý titul klidně mohl ještě porvat.