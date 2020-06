Ta nejodvážnější. Příběh gymnastky, která odkryla největší sexuální skandál v dějinách USA

Maggie Nicholsová. Dvaadvacetiletá gymnastka odstartovala největší sexuální skandál v dějinách amerického sportu. Právě ona totiž v roce 2015 jako první upozornila na podivné praktiky dnes už odsouzeného lékaře reprezentace USA Larryho Nassara. Její příběh se teď dočkal dokumentárního zpracování s názvem Athlete A. Little Canada (Michigan) 19:01 30. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Maggie Nicholsová | Zdroj: Profimedia

Psal se rok 2015 a tehdy patnáctiletá Maggie měla dobře našlápnuto k tomu, aby se coby nadějná gymnastka podívala na olympijské hry v Riu.

V té době si už však drsné tréninky na mladé dívce vybíraly svou daň a Nicholsovou trápily problémy se zády. To však ještě nemohla tušit, že svěřit se reprezentačnímu lékaři, o kterém jí všichni dospělí tvrdili, že je opravdovou kapacitou a uznávaným odborníkem, bude nejhorší rozhodnutí v jejím životě.

Larry Nassar Bývalý lékař a fyzioterapeut národního týmu USA, který působil na univerzitě v Michiganu. Americký soud ho za sexuální zneužívání více než 160 dívek poslal do vězení na 175 let. Výpovědím obětí před soudem se server iROZHLAS.cz v minulosti věnoval ZDE.

Během tréninkového kempu v Texasu přišla za doktorem s prosbou o pomoc. Ten zavřel dveře a zatáhl rolety...

„Nejdříve jsem věřila tomu, co dělá. Pak se mě ale začal dotýkat na místech, kde by rozhodně neměl. Neměl ani lékařské rukavice, neřekl mi, co dělá. Nikdo jiný s námi v té místnosti nebyl, ale já si říkala, že je to asi v pořádku, protože všichni dospělí mi říkali, že on je ten nejlepší doktor a uleví mi od bolesti,“ popisovala Nicholsová v prohlášení podezřelé chování Larryho Nassara.

Podobné „vyšetření“ absolvovala rodačka z Minnesoty u Nassara ještě několikrát, ale vždy si myslela, že nejspíš probíhají správně. Doktor si s ní dokonce dopisoval i na facebooku, kde jí prostřednictvím zpráv skládal komplimenty o tom, jak je krásná.

„Bylo mi teprve patnáct. Myslela jsem si, že ke mě chce být jen milý,“ kroutí dnes hlavou nad podezřelým chováním dospělá Nicholsová.

Gymnastka Maggie Nicholsová (2020):

Maggie chtěla zjistit, jestli se Nassar podobně chová i k ostatním gymnastkám, a tak se v šatně jedné z nich zeptala. Dívčí špitání ale neuniklo pozornosti trenérky Sarah Jantziové a ta si Nicholsovou později odchytla a začala se vyptávat.

Později vše společně převyprávěly šéfovi gymnastické federace USA Stevovi Pennymu. Ten však, jak se později ukázalo, všechna podobná tvrzení zametal pod koberec, protože skandál ani ne rok před olympiádou bylo to poslední, co by národní výběr potřeboval. Nicméně svaz s Nassarem spolupráci raději ukončil a svůj krok nijak nahlas neodůvodňoval.

Minulost vyplula na povrch

Čas běžel a kromě Nassarova vyhazovu od národního týmu se nic moc zásadního nedělo. Nicholsová dál tvrdě trénovala a přestože prodělala zranění menisku, dokázala se rychle dostat zpátky do formy, aby zabojovala o účast na olympijských hrách. Marně.

Už před kvalifikačními závody prý bylo matce Maggie jasné, že se její milovaná dcera do brazilského Ria pod vlajkou s pěti kruhy nepodívá. Svaz chtěl Nicholsovou potrestat za její výřečnost, myslí si dodnes. Pozdější vyšetřování však toto podezření nepotvrdilo.

Olympiáda proběhla a mračna se začala zatahovat. Michiganská státní univerzita, kde Nassar učil a pracoval na klinice sportovní medicíny, lékaře v září propustila. O dva měsíce později byl pak třiapadesátiletý odborník zatčen a obviněn ze sexuálního zneužívání dětí mladších 13 let, a to v roce 1998.

Nassara tehdy obvinily dvě gymnastky, které měl zneužívat i během olympiády v Sydney v roce 2000. Doktor, skrývající své zvrhlé chování za brýlemi bez obrouček, tehdy ještě vše popíral. Snaha lhát byla však marná, měsíc na to objevila policie u Nassara v počítači tisíce fotografií s dětskou pornografií.

To už začalo téct do bot i šéfovi gymnastického svazu Pennymu, který v minulosti Nassarovy prohřešky kryl. Na jaře roku 2017, tedy jen pár měsíců po Nassarově zatčení a sílícímu tlaku raději ze své funkce rezignoval a konečně začaly pukat ledy.

Stovky obětí, stovky let

Během následujícího roku se postupně ozvaly desítky gymnastek, které byly s Nassarem v kontaktu. Mezi nimi byly například i olympijské vítězky Simone Bilesová, McKayla Maroneyová, Gabby Douglasová či Aly Rylyaismanová.

Že se jim Nassar u soudu veřejně omluvil, už mu nebylo moc platné. Za předchozí přechovávání dětské pornografie vyfasoval 60 let a k probíhajícímu trestu mu později přidali dalších 175 let.

A kam zmizela dívka, která celou kauzu odstartovala? Maggie Nicholsové se život obrátil naruby a poté, co oplakala olympiádu v Riu, s gymnastikou sekla. Ne však na dlouho.

Výstup z anonymity

Poté, co se dostala na univerzitu v Oklahomě, svoji slibně rozjetou kariéru znovu nastartovala a úspěchy na sebe nenechaly dlouho čekat. V roce 2019 navíc získala prestižní univerzitní ocenění NCCA Inspiration Awards, které se uděluje studentům, co se dokázali vypořádat se složitou životní situací a mohou tak inspirovat ostatní.

Maggie svým příběhem inspirovala nejen ostatní, ale také filmaře, kteří se rozhodli její životní trable zdokumentovat do snímku Athlete A (Atletka A), jehož název je odvozen od soudních spisů, ve kterých byla Nicholsová takto označována, aby byla zachována její anonymita.

Z té se později rozhodla vystoupit a i díky dokumentaristům nyní odkrývá největší sexuální skandál, který historie amerického sportu pamatuje.