'Historický úspěch české házené.' Proti Dánům šli reprezentanti za hranice svých možností

„Myslím, že to je historický úspěch české házené. Už jsme odehráli spoustu utkání, která byla s takhle velkými celky, ale ještě nikdy jsme to nedotáhli do konce,“ řekl po zápasem Radiožurnálu kapitán Ondřej Zdráhala.

Jenže tentokrát to čeští házenkáři dokázali. Dánové po konci nevěřili, že se podobná věc mohla stát. A jen strnule pozorovali radující se české házenkáře. Po úvodní vysoké porážce se Španělskem vypadala výhra nad olympijskými vítězi jako ze sci-fi filmu nebo románu.

„Po zápase se Španělskem jsme si řekli, že si to jdeme užít. Jak to říct slušně? Že se nepokakáme z těch zápasů, kdy jde prakticky o všechno, popisoval Ondřej Zdráhala.

Kapitán byl nejlepším českým střelcem a jedním z tahounů týmu. Velkou zásluhu na senzačním triumfu měli ale prakticky všichni, každý ukázal slibované maximum - a možná ještě víc.

Galia chtěl střídat

Třeba gólman Martin Galia, který celý zápas ničil Dány svými zákroky - hlavně v závěru, kdy uvažoval, že se nechá vyměnit Tomášem Mrkvou.

„Posledních patnáct minut už jsem se cítil na vystřídání. Už jsem nemohl. Říkal jsem Tomášovi, že ještě jednu a střídáme, ale zrovna se chytl trhák. Tak jsme jeli dál. S adrenalinem jde únava pryč. Jsem moc rád, že jsem mohl pomoct,“ těšilo Galiu, který se zaskvěl sedmnácti zákroky.

A pomáhali i oba trenéři - Jan Filip s Danielem Kubešem, který u lavičky jako bývalý vynikající hráč do defenzivy neustále pohyby vlastně bránil s českými házenkáři na hřišti a po zápase byl zpocený, jako kdyby hrál.

„Jsem hrozně šťastný, že se povedlo to, o čem jsme mluvili už v Čechách. Šli jsme za hranice naší výkonnosti. V průběhu utkání byly momenty, kdy to bylo o víc gólů a už jsem měl pocit, že to bude kritické. Ale nechali jsme tam celé srdce,“ chválil házenkáře Kubeš.

A čeští házenkáři vybojovali senzační výhru, a přiblížili se postupu do další fáze turnaje. Rozhodne zítřejší zápas s Maďarskem, ve kterém stačí remíza.