Cyklista Ježek slaví životní jubileum. ‚Mentálně se cítím na 14 let,‘ přiznává. Proč nechystá oslavu?

Jednomu z nejúspěšnějších handicapovaných sportovců světa a nejlepšímu českému paralympionikovi Jiřímu Ježkovi je ve středu 16. října 50 let.

„Jako tělesná schránka mi napovídá, že je mi tak 75, ale mentálně se cítím na 14 let, takže ono se to nějak potká někde uprostřed. On mi tu padesátku stejně nikdo nevěří, takže to moc neprožívám,“ vyprávěl ráno na Radiožurnálu Sport dobře naladěný Jiří Ježek, který má právě na této stanici každý týden pořad o cyklistice a běhání - Kilometry.

Své kulatiny ale majitel šesti zlatých paralympijských medailí letos oslavovat nebude.

„Je to samozřejmě trochu životní zlom, ale spíš jen na papíře, protože si tak zatím nepřipadám. Musím se přiznat, že to ani nehodlám slavit, protože jsme si řekli s manželkou, že to oslavíme až příští rok. V tom zápřahu okolo Stardance si ani nemůžu dovolit to víc oslavit, protože bych to asi pocítil druhý den při tréninku na parketu,“ vysvětluje sportovec tělem i duší.

Tanec jako olympiáda

Jiří Ježek je jednou z osobností letošní populární taneční soutěže a přiznává, že ani pro něj, coby celoživotního sportovce, to není jednoduché.

„Stardance je něco podobného jako příprava na mistrovství světa a nebo olympiádu, jenže je to každý týden. Musím přiznat, že ten první přenos byl úplně stejný stres, jako kdybych nastupoval k olympijskému závodu, který je jednou za čtyři roky a člověk tam potřebuje prodat všechnu energii, kterou nastřádal a má na to jeden pokus a já se tak opravdu cítil,“ popisoval své pocity dnes padesátiletý Ježek, kterému přímo ve vysílání Radiožurnál Sport gratuloval třeba cyklista Zdeněk Štybar.

„Asi, aby ho nebolely nohy. Aby zůstal, jaký je, protože Jirka je skvělý člověk, kamarád a obrovská inspirace. Být s ním jeden den, tak to je člověk nabitý na další měsíc. Přeji mu, aby mu optimismus a energie vydržela ještě do dalších 50 let. Jirko, zůstaň takový a zdraví tě Štyby!“ gratuloval Ježkovi trojnásobný mistr světa v cyklokrosu.