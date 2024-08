Sezona snů, rozplýval se Dostál po titulu mistra světa. Fuksa by stříbrnou medaili už rád vyměnil za zlato

Kajakář Josef Dostál získal šestý titul z mistrovství světa. Na šampionátu v neolympijských disciplínách v uzbeckém Samarkandu ovládl závod na 500 metrů. Kanoista Martin Fuksa skočil na pětistovce druhý. Cílem sice projel až jako třetí, ale vítězný Rus Zachar Petrov byl diskvalifikovaný, protože příliš brzy vypadl z lodě při cílovém manévru. Samarkand (Uzbekistán) 12:39 25. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Josef Dostál | Zdroj: Profimedia

Od olympijského zlata Martina Fuksy v Paříži na kilometrové trati uplynulo 16 dní a český rychlostní kanoista má další medaili. Tentokrát se na pětistovce v Samarkandu stal vicemistrem světa, s výkonem ale spokojený nebyl.

„Je to sice hezké, že jsem byl stříbrný, je to moje sedmá stříbrná medaile z mistrovství světa, ale potřeboval bych ji proměnit ve zlatou, to by pak bylo hezké. Všechna čest tomu prvnímu,“ litoval Fuksa.

Prvním mužem šampionátu byl Moldavec Serghei Tarnovskij, který se na rozdíl od Fuksy lépe vypořádal s náročnými povětrnostními podmínkami a velkými vlnami.

„Mě vítr do zad nevadí, ale musí to být v normě. Tohle už byly velké vlny. Někdo v tom umí jezdit lépe a někdo hůř. Když se nechytíte a pořád se v tom plácáte, možná jsem i skoro vyjel z dráhy, tak bych se nedivil, kdybych byl diskvalifikovaný,“ dodal lehce zklamaný kanoista Martin Fuksa, který ale jinak zažil mimořádnou sezonu.

Stejně jako kajakář Josef Dostál. Po olympijském triumfu na kilometrové trati získal Josef Dostál zlato i na mistrovství světa v Uzbekistánu, když vyhrál závod na 500 metrů.

„Možná se to nezdálo, ale využil jsem vítr ve svůj prospěch. Našel jsem si lehký záběr, kde jsem to šudlal a po dvěstěpadesátce jsem začal teprve přidávat sílu, takže mi nedošlo a bylo to super,“ komentoval svůj výkon český reprezentant.

Dostál projel cílem o 74 setin sekundy rychleji než druhý Portugalec Fernando Pimenta a stylově ukončil tuto sezonu.

„Je to sezona snů. Olympijský vítěz, mistr světa a k tomu ještě třetí na deblkajaku se svojí snoubenkou. Člověk si snad nemůže víc přát,“ připomněl český závodník bronzovou medaili z mistrovství světa v závodě smíšených deblkajaků, kterou získal s Anežkou Paloudovou.