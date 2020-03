Krpálek musí kvůli koronaviru do Brazílie, do Japonska nesmí. ‚Chápu to,‘ říká judista

V této sezóně má před sebou judista Lukáš Krpálek dvě velké výzvy: domácí mistrovství Evropy a olympijské hry v Tokiu. Jenže v přípravě naráží na komplikace, to jednou je dlouhodobější problém s angínou, tou druhou jsou změny v tréninkovém plánu kvůli hrozbě koronaviru. Praha 19:34 9. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lukáš Krpálek na světovém šampionátu. | Foto: Issei Kato | Zdroj: Reuters

Koronavirus a angína, to jsou věci které v olympijské sezóně trápí judistu Lukáš Krpálka. Rozptýlení během přípravy našel třeba i na ledě s hokejkou v ruce.

„Samozřejmě je to komplikace, protože v Japonsku uděláme nejlepší přípravu na světě a zítra jsme měli odlétat. Týden zpátky nám to zrušili, protože uzavírají všechny univerzity, ale chápu to, mají tam letos olympiádu a chtějí udělat maximum, aby to neohrozilo olympijské hry,“ říká judista Lukáš Krpálek, který musí kvůli hrozbě koronaviru měnit své tréninkové plány.

Místo přípravného kempu v Japonsku tak Krpálka příští čeká příští týden cesta do Brazílie. „Dopisoval jsem si s Brazilcem Davidem Mourou, který zápasí ve stejné váhové kategorii jako já. Domlouvili jsme se, že se tam zúčastníme přípravného kempu.“

Pro českého judistu to bude poslední přípravný kemp před dubnovou Grand Prix v turecké Antalayi. A pak ho už čeká domácí mistrovství Evropy. Kromě tréninku si 29letý zápasník musí hlavně hlídat zdraví. Dost často ho totiž trápí angína.

„Je to věc, která pořád není optimální a pořád se řeší. Dělám maximum, abych byl úplně zdravý. Pokud by měly jít mandle ven, tak určitě po olympiádě.“

Kimono vyměnil za dres

Tvrdí Krpálek, který si i v náročné sezóně najde čas na zpestření. Včera se například v Jihlavě zúčastnil exhibičního hokejového zápasu.

„Byly pravidla, že se nesmí hrát na tělo, střílet golfáky a tak. Snažil jsem se dělat maximum, abych se nezranil, byl to můj splněný dětský sen, protože jsem si vybavil ty časy, kdy jsem chodil Dukle fandit,“ vypráví s úsměvem na tváři judista Lukáš Krpálek.

A na podobnou podporu fanoušků se určitě může těšit i během květnového mistrovství Evropy v Praze.