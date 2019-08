Márquez míří za dalším titulem a útočí na Rossiho. ‚Je velká šance, že Valentina překoná,‘ míní Abraham

Španělský jezdec Marc Márquez byl hlavní postavou víkendové Velké ceny České republiky silničních motocyklů. Márquez vyhrál nejprestižnější třídu MotoGP a míří ke svému osmému titulu mistra světa. Brno 8:36 5. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marc Márquez a Andrea Iannone při kvalifikaci na Velkou cenu České republiky v Brně | Foto: DAVID W CERNY | Zdroj: Reuters

Symbolem motorkářů je Valentino Rossi, který má devět mistrovských titulů. Márquez má v 26 letech dobré předpoklady, aby ho překonal.

Španělský jezdec Marc Márquez byl hlavní postavou víkendové Velké ceny České republiky silničních motocyklů.

„Pokud to půjde tímhle stylem, tak to vypadá, že letos si pro titul jede. To bude osmý titul a pak mu stačí už jen jeden, aby Rossiho dorovnal. V tuhle chvíli to tedy vypadá, že Valentina překoná,“ uvedl pro Radiožurnál jeho český soupeř Karel Abraham. Ovšem s dodatkem, že každým rokem se může objevit někdo ještě lepší nebo může Márqueze zastavit zranění.

Minimálně pro diváky by to byla velká škoda – přišli by třeba o Španělův risk, kterak si do sobotní deštivé kvalifikace vzal klouzavé, hladké gumy.

„Že má v hlavě vygumováno, sedí na motorce, to všichni víme, to je jasný. A to myslím v dobrém slova smyslu. Ale měl určitou příležitost, viděl, že trať osychá. Hodně riskoval, ale sešlo se mu to dohromady a vyšlo to,“ řekl Abraham.

Marca Márqueze na trati poznáte. Když jede zatáčkou, naklání se mnohem víc než ostatní, jako by už už měl spadnout. Ale nepadá, až na výjimku letos dojel nejhůře druhý. Třeba jednou bude ještě úspěšnější než čtyřicetiletý veterán Valentino Rossi, který byl v Brně šestý.

„Může se stát cokoliv a nic špatného mu nepřeju. Ale má na to a myslím, že je vysoká pravděpodobnost, že v budoucnu Valentina překoná,“ míní o Márquezovi jediný český jezdec ve třídě MotoGP.