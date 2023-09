Japonci mají Čechy a český baseball moc rádi, říká japonský tlumočník. Z hráčů má nejblíže k Satoriovi

Při zápasech českých baseballistů na mistrovství Evropy v Ostravě stál hned za plotem mohutný Japonec Tecuro Goda a tleskal při každé povedené české akci. V prvních dvou dnech pomáhal japonské televizi Asahi dělat s českými hráči i fanoušky rozhovory. Nyní poskytl rozhovor Radiožurnálu Sport. Ostrava 17:08 27. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tecuro Goda s Ondřejem Satoriou | Zdroj: Archiv Tetsuro Gody

Proč jste do Ostravy na baseball přijel?

Od roku 1997 žiju v Praze. Každopádně v březnu, kdy český nároďák přijel do Japonska na World Baseball Classic, jsem pomáhal s tlumočením.

Můžete potvrdit, že Češi oslovili japonské fanoušky?

Určitě. Japonci mají Čechy i český baseball moc rádi.

Podobně to vypadalo za Věry Čáslavské. Mají tam čeští sportovci dobré jméno?

Přesně tak. Věru Čáslavskou sice už tolik lidí v Japonsku nezná. Ale třeba Martina Navrátilová, Emil Zátopek nebo Pavel Nedvěd jsou velmi populární. Z baseballistů je hodně známý Ondřej Satoria. V červnu jsem za ním sem do Ostravy přijel na návštěvu. Vyzvedával mě na nádraží.

Ondřej Satoria s dárky z Japonska, které přivezl | Zdroj: Archiv Tetsuro Gody

Plánujete sledovat na místě celé mistrovství Evropy?

Musím se teď vrátit do Prahy. Ve čtvrtek jedu s kamarádem do Brna, kde turnaj pokračuje, ale potom budu muset zase pracovat. Doufám ale, že se Češi dostanou do finále a vyhrají titul. Věřím, že mají šanci.

Budete tady dělat další rozhovory?

Už nebudu. Zástupci japonské televize Asahi už se vrátili do Japonska. Jsem tady už jen jako fanoušek.

Když jsem se ptal, jak znají Japonci české sportovce, tak jak znají Češi ty japonské?

Nějaké určitě znají. Nejznámější bude asi skokan na lyžích Noriaki Kasai nebo fotbalisté Kazujoši Miura a Keisuke Honda. Baseballoví fanoušci pak znají Shohei Ohtaniho. To je největší hvězda u nás v Japonsku.