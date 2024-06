Florbalistka Krupnová se stala poosmé florbalistkou roku. V projevu oznámila konec kariéry

Nejlepší česká florbalistka posledních let Eliška Krupnová končí ve 30 letech aktivní kariéru. Pokračovat nebude v národním týmu ani ve švédském Pixbu. Dospěla k tomu po dlouhé úvaze. Po druhém bronzu z mistrovství světa přidala do své sbírky úspěchů už jen rekordní osmou cenu pro českou florbalistku sezony. Praha 18:51 17. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Florbalistka Eliška Krupnová s cenou pro nejlepší českou florbalistku roku 2024 | Foto: Michal Krumphanzl | Zdroj: ČTK

„Je to individuální ocenění, ale je krásné. Je to odměna za práci. Tahle sezona byla jiná, celá ta sezona byla jiná. Možná proto, že byla poslední,“ řekla 30letá florbalistka.

Krupnová zaskočila na slavnostním vyhlášení Cen Českého florbalu úplně všechny. I když o konci kariéry mluvila rodačka z Mariánských Lázní už po zisku svého druhého bronzu na MS v Singapuru v prosinci. Mnozí věřili, že pro kapitánku národního týmu bude medaile motivace.

„Bronzová medaile z mistrovství světa po 12 letech je něco, na co jsem čekala opravdu dlouho. Všechny ty prohry byly hrozně ubíjející, ale vždy jsme věřila, že se to povede. A ono se to povedlo. Kdo to nezažil, tak to asi těžko pochopí. Ale to čekání a ta dřina, že úspěch nakonec přišel, to je obrovské zadostiučinění,“ váží si Krupnová reprezentační medaile.

Nejlepší florbalistka světa za rok 2020 Krupnová přitom má za sebou i z individuálního pohledu další podařenou sezonu. Nasbírala víc než 50 kanadských bodů v dresu Pixba. Na titul ale zase nedosáhla, i když pomohla k druhému místu ve švédském poháru i lize, a druhá se svými spoluhráčkami skončila i v Poháru mistrů. S definitivní rozhodnutím, zda pokračovat nebo ne, čekala, nechtěla se ukvapit.

„Je to vážně moje poslední sezona v kariéře. Konec sezony byl na konci dubna a já to oznamuji až tady, protože jsem si chtěla dát čas. Chtěla jsem to zhodnotit ze všech úhlů pohledu, protože domácí mistrovství světa je obrovská událost a motivace. Na druhou stranu se to ale nestane samo, že tam člověk hraje dobře. Za tím je strašně moc práce a dřiny a v mém věku jsou dva roky hrozně dlouhá doba,“ vysvětluje hráčka, která v neděli oslaví 31. narozeniny.

Na šampionát za dva roky v Brně a Ostravě tak už bude svým někdejším spoluhráčkám jen fandit a jejich výkony sledovat.

„Kladla jsem spoustu otázek sama sobě i ostatním a urovnávala jsem si myšlenky. Nechci, aby to šlo z kopce dolů. Chci skončit s důstojností a po v podstatě skvělé sezoně. To, že jsme s Pixbem počtvrté prohráli finále, nebyl konec, který jsem si přála, ale celkově tu sezonu hodnotím pozitivně,“ přiblížila pozadí rozhodování Krupnová.

Vítězka čtyř extraligových titulů s Herbadentem, nejproduktivnější reprezentantka v historii a také rekordmanka v počtu odehraných zápasů v národním týmu v české anketě Florbalistka roku obhájila prvenství z minulých tří ročníků a celkově osmým triumfem opět vylepšila rekord. Další trofej už ale Eliška Krupnová nepřidá a po kariéře teď plánuje zůstat ve Švédsku, kde chce pokračovat ve své práci ve farmaceutickém průmyslu.

„Začíná nová kapitola života. Já si teď užívám volný čas, je ho opravdu spoustu. Užívám si, že nemám pětkrát až šestkrát týdně tréninky a každý víkend zápas. Ta volnost a nějaká spontánnost v životě je pro mě novinka. Určitě budu pokračovat v aktivním stylu života, ale co bude dál, se uvidí,“ dodává už bývalá florbalistka Krupnová.