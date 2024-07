Na hod kuželkou přešel po úrazu někdejší Muž roku a lyžař Martin Zach. Sní o paralympiádě

Skromnost, přirozenost a sympatii ocenili v roce 2009 členové poroty, která tehdy čtyřiadvacetiletému vrcholovému sportovci a univerzitnímu studentovi Martinu Zachovi udělila titul Muž roku. Následujícího dne skočil do vody a poranil si páteř. Vážný úraz ho ale nezastavil. Žije dál aktivní život a jak říká, kvalitnější než předtím. Praha 15:04 30. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Někdejší lyžař Zach po úrazu začal házet kuželkou | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Z běžeckého lyžování Martin Zach přesedlal na hod kuželkou. „To je paralympijská disciplína pro nejtěžší hendikep úrazových vozíčkářů. Proto ta kuželka. My totiž v podstatě nic jiného v ruce neudržíme, a to si tu kuželku ještě musíme lepit,“ říká.

Používají se k tomu buď klistry, tedy vosky na běžky, nebo házenkářské vosky. Těmi si parasportovec namaže prsty, mezi nimiž drží hlavičku kuželky. „Hodně záleží na tom, jaká je teplota a vlhkost, podle toho se volí vosky, nebo lepidla. Máme víc možností,“ objasňuje Martin Zach.

„Ze začátku, když se používaly jenom klistry, jsem měl velkou výhodu, protože jsem to znal z běžeckého lyžování. Strašně mě to překvapilo, když mi kamarád Jenda Vaněk na prvním tréninku ukazoval, čím lepí. To jsem zůstal koukat,“ usmívá se.

Martin Zach tedy ze všeho nejdřív dopotřeboval klistry, které mu zbyly ještě ze závodění na lyžích. „Měl jsem jich asi pět, vybíral jsem podle toho, kolik je stupňů, jestli prší, nebo je sucho. A potom jsem přešel na házenkářské vosky, protože drží líp,“ popisuje.

‚Stejně jsem nejel‘

Při vší smůle si tedy nejrůznější okolnosti sedly dohromady. „Mám i dlouhé ruce a ta páka je při házení potřeba. On je to vlastně ekvivalent hodu oštěpem. My tedy házíme z místa, ale také do výseče, a kdo hodí nejdál, ten vyhrává. Míváme obyčejně šest pokusů anebo se na velkých závodech hází tři hody a pak se udělá užší finále s dalšími třemi,“ vysvětluje.

Martin Zach je mistrem České republiky z roku 2019, má i medaile z Grand Prix v Dubaji a osobní rekord 28,37 metru. V době, kdy ho hodil, se blížil světovému rekordu. Ten se teď ale vzdálil na pětatřicet metrů.

„Když jsem začal házet, někdy v roce 2013, byl světový rekord na sedmadvaceti metrech. Já měl ze začátku patnáct dvacet. Pak mi říkali, že když hodím pětadvacet, pojedu na paralympiádu do Ria. Já jsem hodil skoro sedmadvacet, a stejně jsem nejel,“ vzpomíná Martin Zach.

„Jel kluk, který měl osobák o metr a půl kratší. Řekli, že házím jenom chvíli, a tak pojede starší vozíčkář, který má dlouhodobou kariéru. To bylo první velké zklamání. V Riu byla medaile pod mým osobním rekordem,“ dodává. Účast na paralympiádě dál zůstává jeho snem.

