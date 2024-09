První těhotná medailistka z paralympijských her. Britská lukostřelkyně získala v Paříži bronz

„Jsem strašně unavená, mám obrovský hlad, ale hrozně mě to bavilo,“ citoval oficiální web paralympiády Grinhamovou.

„Miminko pořád kopalo. Ke konci třetího setu jsem si říkala: teď prosím ne, maminka tě miluje, ale necháme si kopání až za minutku,“ popsala komplikace při soustředění na vypouštění šípů.

Medailovou sbírku v Paříži může Grinhamová ještě rozšířit, ve hře je i v soutěži smíšených dvojic. „Jsem na sebe vážně pyšná. Měla jsem sice nějaké problémy a nebylo to snadné, ale dokud jsem zdravá a miminko je v pořádku, vím, že můžu závodit,“ dodala.

Jodie Grinham has been breaking down barriers throughout #Paris2024 in the Para archery! 🏹