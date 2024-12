Dvě finále za jeden večer. ‚Mám co zlepšovat, chyby se tu neodpouští,‘ říká i přes nový český rekord Knedla

Plavkyně Kristýny Horská skončila šestá na své hlavní trati na mistrovství světa v krátkém bazénu. Aktuální evropská šampionka z dlouhého bazénu zůstala na prsařské dvoustovce bez medaile, přestože dokázala zlepšit vlastní český rekord. Ten posunul i Miroslav Knedla, který byl na znakařské padesátce sedmý a na polohové stovce osmý. Budapešť 22:47 13. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český plavec Miroslav Knedla | Foto: Magnus Lejhall | Zdroj: Profimedia

Po semifinále jste říkal, že váš znak byl naprosto dokonalý. Ale váš přechod na delší trať úseku byl také výborný - na stovce jste dokázal posunout vlastní český rekord. Co na to říkáte?

Ano, ale myslím, že to nebylo úplně perfektní. Šlo vidět, že cesta zpět byly horší, asi to bylo odrazem. Ale i tak jsem byl po první finále spokojený. A u druhého závodu si nejsem jistý, kde jsem to zlomil k lepšímu. Ale udělal jsem rekord, tak co více si po závodě přát.

Jak moc velkou komplikací pro vás bylo něco, co se mezi elitními plavci stává běžně - dva závody za jeden finálový blok? Někdo se štafetou dokonce zvládá i tři závody.

Tam se hodně potvrdí to, jak má plavec natrénováno. Kdybych já trénoval třeba pouze na padesátku, tak bych neměl šanci plavat další disciplínu kvalitně. Různé tratě trénuji konstantně každý den. Když člověk nemá natrénováno, tak to nezvládne. Můžeme vidět Gretchen Walshovou, která má natrénováno výborně, v Budapešti překonala už šest rekordů.

U závodu, ve kterém překonáte český rekord, se dají jen těžko najít nějaké chyby. Sám jste ale naznačil, že po odrazu jste proti soupeřům ztratil tuším téměř metr.

Je to tak. Na padesátce hodně záleží na chybách, ty se příliš neodpouští, takže mám co zlepšovat. Prvních několik metrů se mi povedlo, ale obrat je moje slabina, kterou musím lépe trénovat. Když budu častěji chodit do posilovny a pilovat na stejném systému, tak věřím, že budu bojovat ještě více.

Polohovou stovku plavci ve volném čase netrénují, je to taková zvláštní disciplína, která navíc není na olympijských hrách. Jak moc vás hřeje to, že jste i na této trati výrazně posunul vlastní český rekord?

Jsem spokojený. Po rozplavbě jsem věděl, že mám co zlepšovat. Měl jsem velkou šanci to zlepšit a to se mi povedlo. Velkou roli určitě hrál adrenalin a pocit, že tímhle závodem skončí celé mistrovství. Teď už se po čtyřech měsících v USA můžu vydat domů.

Kdybyste hodnotil šampionát po úvodním dnu, tak by to bylo jistě výrazné horší než nyní. Vy na každém šampionátu máte tendenci postupně stoupat nahoru. Je ale nějaký závod, u kterého si opravdu vytýkáte, že vám nevyšel?

Asi to, že ze začátku nejsem příliš namotivovaný a jsem možná i ve stresu. V Budapešti jsem se vzpamatovával z cesty z Ameriky. Občas mám problém s tím, že si příliš nevěřím, ale když se mi povede jeden závod, tak poté jdu výš a mám úplně jiné časy.

Mistrovství světa v plavání v krátkém bazénu v Budapešti: 50 m znak: 1. Lifincev (Rus.) 22,47, 2. Cooper (Austr.) 22,49, 3. Ryan (Ir.) 22,56, ...7. Knedla (ČR) 22,89. 100 m pol. záv.: 1. Ponti (Švýc.) 50,33, 2. Reitshammer (Rak.) 51,11, 3. Pumputis (Braz.) 51,35, ...8. Knedla 51,90 - český rekord.