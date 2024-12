Plavat vedle světové rekordmanky bylo úžasné, pochvaluje si česká reprezentantka Nabojčenko

Jsou to tři roky, co chtěla skončit s plaváním. Měla deprese, trápila se, ale dokázala to překonat. Daryna Nabojčenko se poté výrazně zlepšila, dostala se do české reprezentace a s ní teď i poprvé na mistrovství světa. Rodačka z Kyjeva, která do Česka přišla před 11 lety, si v Budapešti dohmátla na motýlkářské padesátce pro šestnácté místo. Budapešť 12:48 11. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plavkyně Daryna Nabojčenko si na mistrovství světa zaplavala i se světovou rekordmankou Gretchen Walshovou | Foto: Oli Scarff | Zdroj: AFP / Profimedia

„V závodě bylo skoro vše dobře, jen se mi nepovedl první výjezd, kdy jsem byla moc hluboko. Tam jsem ztratila hodně,“ říká česká rekordmanka Daryna Nabojčenko s mírným zklamáním.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si českou plavkyni Darynu Nabojčenko

V rozplavbách byla lepší než v semifinále. Velká chyba mrzela i jejího kouče Jana Kreníka. „Po závodě, kde se nám nepodařil udělat úplně dobrý výjezd, tak se i přesto snažíme získávat na technických věcech. Teď to ale nebylo dobré,“ přiznává kouč.

Ikona Walshová

Nabojčenko si přesto prožila den, po kterém toužila. Po období, kdy chtěla plavání úplně opustit, se dokázala dostat na úroveň, která znamená semifinále mistrovství světa.

Také zažila zvláštní den díky tomu, že byla v bazénu u obou světových rekordů americké plavkyně Gretchen Walshová. „Je to neuvěřitelné dát světový rekord o takový kus. Je to mega husté a moc jí to přeji,“ popisuje Nabojčenko.

„Darča se opravdu těšila na to, že poplave vedle holčiny, která něco takového umí. Bylo to skvělé. Já bych v tom tak silný nebyl a spíš bych měl obavy. Přistoupila k tomu velmi dobře a bylo to hezké na pohled v rozplavbách i v semifinále, kdy ten rekord ještě posunula,“ vysvětluje Kreník.

Walshová letos posunula rekord v dlouhém bazénu, v Paříži paradoxně překonala olympijský rekord, přestože poté ve finále získala jen stříbro. Nyní má dva světové rekordy z krátkého bazénu. Všechno zvládla v disciplíně motýlek, který plave trochu jinak než Daryna Nabojčenko.

„Koukala jsem na náš první závod a má velmi dobré vlnění. Je trochu vyšší než já, takže nemusí dělat tolik záběrů. Udělá třeba pět záběrů a šest zpátky, já jsem udělala sedm a osm. V závodě na padesát metrů motýlkem je to velký rozdíl,“ říká česká plavkyně.