‚Kdyby se povedl start, rekord padne.‘ Knedla chce v polohovém závodě útočit na české maximum

Trojice českých plavců postoupila do večerních semifinále mistrovství světa v krátkém bazénu. Kromě Barbory Janíčkové a Daryny Nabojčenko to zvládl i Miroslav Knedla, který to dokázal hned ve dvou disciplínách. Knedla se do léta připravoval ve Zlíně, od podzimu ale studuje na americké Univerzitě v Indianě. Budapešť 17:34 12. prosince 2024

„Teď už je to v pohodě. V začátcích to bylo náročné, ale už jsem zvyklý. Škola je v porovnání s gymnáziem docela jednoduchá. Tréninky jsou velice náročné, ale jak už jsem říkal, zvykl jsem si na to,“ popisuje Knedla.

Když přijel na univerzitu, připadal si prý jako na hodně dlouhém soustředění. Neustálý dril, pevná ruka a minimální volnost. I pod tlakem si ale Knedla našel způsob, jak školu i tréninky zvládat.

„Máme hodně úkolů. I přesto, že máme pár hodin denně, máme hodně práce doma. Takže je to hodně o tom, jak člověk naloží se svým časem. Ze začátku jsem s tím měl problém, všechno jsem dělal na poslední chvíli. Měl jsem problémy hlavně se spánkem. Teď už jsem se naučil dělat školu někdy i dva týdny dopředu, což mi pomohlo a vyhovuje mi to,“ přiznává Knedla.

Útok na rekord

Knedla tak měl i více času, aby se věnoval plavání. Začal posilovat a tím získal více síly do sprintů. Také se naučil nový start z bloku, i když ten mu při rozplavbách na sto metrů polohově vůbec nevyšel, když skočil ke kraji dráhy.

„Docela dlouho nás drželi před startem, ale je to moje chyba. V semifinále to zkusím znovu, snad to napodruhé vyjde. Myslím, že kdyby se mi povedl start, rekord padne,“ říká Knedla.

Jedná se o český rekord na 100 metrů polohově, který mu kvůli špatnému startu těsně unikl. Ale to, že útočí na české rekordy, je ukázkou toho, že už se nejspíš dokázal přenastavit na středoevropský čas. Při prvním startu na šampionátu totiž tak dobrý nebyl.

„Stovka první den byla docela špatná. Teď už jsem nejspíš odpočatý, víc jsem se na to těšil, takže z toho jsou lepší časy,“ říká Knedla, který bude ve čtvrtek večer bojovat hned o dva postupy do finále mistrovství světa v krátkém bazénu.