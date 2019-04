Plavci se snaží o limity na mistrovství světa, mají jen dva pokusy

Kromě limitu na mistrovství světa by ti nejlepší čeští plavci rovnou chtěli splnit limit na olympijské hry v Tokiu. Týká se to například znakařky Simony Kubové.

„Do Ria jsem ho na stovku nesplnila, takže z mého pohledu je ostrý, protože moc limit pod minutu zaplaváno nemá. Tenhle limit je těsně nad minutu. Těžký je, jinak by to nebyl limit na olympiádu,“ říká Kubová s tím, že ale požadovaný čas na světový šampionát se od toho olympijského moc neliší.

Navíc před pár týdny v Olomouci zmíněný limit zaplavala, jenže to nebyly oficiální kvalifikační závody, takže se nepočítal.

V podobné situaci je kraulař Jan Micka: „Vím, že limit na olympiádu je 15:00,99. Na MS áčkový limit nevím. Když budu pod 15 minut, budu to mít jisté,“ zná plavec limity na závod na 1500 metrů.

Říká je ale s drobnou nervozitou. Přeci jen jsou to jeho hlavní závody sezony, kvůli kterým okolo šesté ráno skáče každý den do bazénu, a tak by rád předvedl, co v pražském Podolí natrénoval.

Svazové limity

A kdyby to pod 15 minut na jeho hlavní trati na 1500 metrů nevyšlo, má ještě v uvozovkách zálohu. Pro všechny olympijské tratě vypsal šéftrenér reprezentace Vlastimír Perna ještě jeden lehčí limit, který ale dovoluje start pouze jednoho plavce v disciplíně.

„Koukám se na áčkové limity, protože svazový limit je jen pro jednoho plavce v republice. A jelikož se na polohovce mydlíme dvě až tři, tak mi asi stačit nebude,“ tuší polohovkářka Kristýna Horská, že by jí „ČSPS limit“ moc nepomohl.

„Svazový limit mám okolo osobáku, ale na ten už jsem se také dva roky nepodívala, tak bych se na něj ráda vrátila a zaplavala si nový,“ plánuje Kristýna Horská.

Obecně by slabší limit pomohl naplnit místa například na mužských znakařských, nebo ženských motýlkářských tratích. Zaplavaný čas do jihokorejského Kwangdžu už má kraulařka Barbora Seemanová, zbytek reprezentantů trénujících v Česku to příští víkend pojede zkusit do nizozemského Eindhovenu.

V Nizozemsku bude chybět jen Jan Micka, který kvůli lepší konkurenci i peněžním prémiím zamíří do švédského Stockholmu.