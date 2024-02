Prahu miluji. Šachový festival je atraktivní, chválí velmistr Ánand, který je ambasador turnaje

Je tohle vaše první návštěva Prahy?

Už jsem v Praze byl. Hrál jsem tu turnaj v roce 2002. Shodou okolností jsem vyhrál. Je to jedna z mých nejmilejších vzpomínek. Potom jsem se tu byl ještě jednou podívat na turnaj, takže tohle je moje třetí návštěva.

Jak se vám líbí Praha?

Miluju Prahu. Když jsme s manželkou v roce 2002 přiletěli, byli jsme šťastní, protože to byl náš dlouholetý cíl. A s českými kolegy si čas užívám.

Jste tu jako ambasador Pražského šachového festivalu. Bylo těžké nabídku přijmout vzhledem k vašemu náročnému časovému programu?

Krásně se mi to spojilo. Moc jsem sem chtěl, protože je to atraktivní turnaj. Nějak se organizátorům daří přivádět mladé talenty na špičku. Navíc mě můj tým poprosil, abych odehrál bundesligový zápas, takže to bylo ideálně načasované.

Když se podíváme na sekci masters, těšíte se na některého z velmistrů nějak zvlášť?

Jsou to všechno skvělí velmistři. Samozřejmě jsou tu Gukesh, Praggnanandhaa a Vidit z Indie. Všichni jsou v nejlepší světové dvacítce. Je vtipné, že já jsem světová desítka a za mnou třináctka, čtrnáctka a patnáctka jsou také z Indie. Ale všichni hráči tady jsou výborní a těším se na ně.

Touha po vítězství

Vy pořád držíte krok s mladší generací. Stále si užíváte šachy jako v předchozích letech?

Jsem teď v odlišné fázi kariéry. Říkám o sobě, že jsem napůl v důchodu. Už neusiluji o titul mistra světa a nehraji tolik soutěžních partií. Nechtěl jsem úplně přestat, ale nebylo nutné pokračovat ve stejném režimu jako dřív.

Hraji jen turnaje, které mě baví a motivují. Je fajn být trochu stranou. Někdy si ale řeknu:‚Jo, tenhle turnaj vypadá zajímavě. Jdu do toho.‘

Stále máte touhu po vítězství?

Ano, když už do toho jdu, tak chci vyhrát. Vždy se mi líbí myslet jako šachový velmistr. Během pauzy vždycky vyjdu ze cviku, ale je vzrušující se do toho vracet. A pak chci ze sebe vydat maximum.

Indie je jednou z nejsilnějších šachových zemí. Myslíte si, že je to hlavně díky vám a vašim úspěchům?

Nemůžu si připsat všechny zásluhy, ale určitě by bylo hloupé to popírat. Od roku 1985 až dodnes jsou moje výsledky v novinách. Samozřejmě jsem k popularitě šachů v Indii přispěl, ale je tam víc faktorů.

‚Navara je favorit všech‘

Co myslíte, že potřebuje Česko, aby tu byly šachy taky tak populární?

Tyhle věci neovládnete. Znám spoustu zemí, které měly různé programy na zvýšení povědomí o šachu, ale takhle to nefunguje. Někdy se prostě věci musí sejít. A v tu chvíli potřebujete širokou základnu. V Indii to rostlo postupně z malých turnajů až pomalu k národnímu sportu. Ještě před pár lety jsem byl ale jediný Ind v nejlepší dvacítce. Teď je nás několik. Nezapomínejte taky, že jsme obrovská země.

Je pro vás nejoblíbenějším českým šachistou David Navara?

Myslím, že on je favorit všech. Je takový nevinný a zároveň sofistikovaný. Jeho styl hraní je podobný. Občas je to slabší, ale jindy zase extrémně silné. Často si říkám, že hraje s počítačovou přesností. Obecně je moc milý, nikdy neupřednostní sebe. Ale mám rád i ostatní. Vzpomínám si na Vlastimila Horta nebo Lubomíra Kaválka. To jsou vaše legendy.