Do Prahy přijede šachová hvězda Gelfand. V hlavním městě startuje Prague Chess Festival

Izraelec Boris Gelfand (vpravo) během šachového turnaje ve švýcarském Bielu v roce 2021 | Foto: Fotobanka Profimedia | Zdroj: Profimedia

„Je to velká persona šachu a legenda, která je ještě ochotná. Chce hlavně hrát s mladou generací, během turnaje oslaví 55 let. Na něj se za šachovnicí velice těším. Je úžasné ho při hře sledovat a věřím, že se mu bude dařit. Nebude to mít lehké,“ měl ředitel turnaje Petr Boleslav při hovoru o Borisi Gelfandovi viditelný úsměv na tváři.

Izraelec ale zdaleka není jediným světovým velmistrem, který v Praze za šachovnici usedne. V kategorii Masters bude hrát také německá jednička Vincent Keymer, Američan Sam Shankland nebo dlouholetá česká jednička David Navara.

To je však jen první část turnaje, který Petr Boleslav se svým týmem organizuje. „Druhá část je ta, řekl bych, amatérská. A tam je to opravdu nával. Vypadá to, že letos překonáme rekord a překročíme 400 účastníků. Čekám perfektní šachovou atmosféru i s diváky, kteří samozřejmě můžou přijít kdykoliv,“ říká Boleslav.

Inspirace Nizozemskem

Popularita šachu v Česku v dlouhodobém měřítku roste, právě Prague Chess Festival na tom má velký podíl. I proto se turnaj snaží Petr Boleslav každým rokem posouvat dál. Pro inspiraci jezdí na největší světové turnaje, jako třeba na ten do Nizozemska.

„Wijk aan Zee Tata Steel Tournament je pro nás velká inspirace. Hrozně se mi líbí model postupů, kde můžete de facto dojít od úplně posledního stolu až na tu stage. Když se vám bude dařit vyhrávat, tak je to tam takhle dané. A pak úplně hltám atmosféru v tom malém městečku, kde je to tři týdny plné šachistů a všechno se týká šachu.“

K tomu, aby se tak velkým světovým turnajům ten pražský vyrovnal, ale zatím chybí jedna důležitá věc. Například Nizozemsko má dlouholetého člena elitní světové desítky Anishe Giriho, v Norsku zase zpopularizoval šachy fenomén Magnus Carlsen.

Players are arriving at Hotel Don Giovanni right now, the grand opening is approaching!



Účastníci se právě schází v hotelu Don Giovanni, slavnostní zahájení se blíží! pic.twitter.com/S4grOWbOkC — Prague Chess Festival (@PragueChess) June 20, 2023

„Příklad táhne. Když jsme měli v hokeji Jaromíra Jágra nebo ve fotbale Pavla Nedvěda svého času… Příklad prostě táhne a určitě by nám hrozně pomohlo mít někoho v top 10, v top 5, ne-li mistra světa. To by znamenalo úplný boom. A potom se věci dějí samy.“

I bez českého velmistra, který by pravidelně bojoval o místo v elitní desítce, však pražský turnaj dokáže přilákat velké hvězdy. Prague Chess Festival startuje v úterý a v hotelu Don Giovanni potrvá do 30. června. Součástí je třeba také každodenní dopolední program pro veřejnost.