Siakam v NBA zapsal triple double a zařídil výhru Indiany. Minnesota vyrovnala klubový rekord

Indiana uspěla po třech porážkách a utnula šestizápasovou sérii výher Philadelphie. Joela Embiida tři dny po sedmdesátibodovém výkonu udržela na 31 bodech a sedmi doskocích. V utkání ani jednou neprohrávala, vedla až o 27 bodů a mohla si dovolit ztratit poslední čtvrtinu 24:33.

„Byl to náš zápas. Siakam hrál skvěle, šestý triple double v kariéře, první v Indianě,“ chválil svého svěřence kouč Rick Carlisle. Siakamovi s 20 body a devíti doskoky sekundoval pivot Myles Turner.

Pascal Siakam dropped a TRIPLE-DOUBLE in the Pacers' win against the Sixers!



26 PTS

13 REB

10 AST pic.twitter.com/ppeB8gmL2K