Výhry se přizpůsobují, vysvětluje expert výsledek letošní Velké pardubické. Pohár navíc byl připravený

Výsledky 134. ročníku v Česku Velké pardubické zřejmě zaregistrovali i ti, kdo se o dostihy normálně nezajímají. Poprvé v historii od roku 1884 má dostih dva vítěze. „Výplaty upravují a pro sázkaře to dopadá trochu jinak, než kdyby vyhrál pouze Sexy Lord, anebo Godfrey,“ vysvětlil pro Radiožurnál redaktor serveru jezdci.cz Martin Cáp. Praha 14:24 14. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Faltejsek a Jaroslav Myška jsou vítězové 134. Velké Pardubické | Foto: Petr Guth | Zdroj: ČTK

Jak se to vlastně mohlo stát a jak je možné, že neexistuje cílová fotografie, která by určila, kdo byl v cíli první?

To jsou dvě různé otázky. Jak se to mohlo stát? To se prostě občas stane, že koně doběhnou hlava-hlava současně, byť je tedy velká kuriozita, že se to stane po překážkovém dostihu na 6900 metrů. To je opravdu něco, co se jen tak nevidí. Vážnější je druhá část otázky ohledně cílové kamery. Z toho, co víme a dozvěděli jsme se v neděli v Pardubicích a v pondělí bylo potvrzeno, že selhala cílová kamera.

1:42 Ani nevím. Nevybavuji si to, shodují se vítězové letošní Velké pardubické. Podobný závod nepamatují Číst článek

To je kuriózní, protože v průběhu odpoledne cílová kamera fungovala a asi ve dvou případech v rámcovém programu skutečně rozhodovala a cílové fotografie byly vyvěšeny. V tom nejméně vhodném okamžiku ale vypověděla službu a u doběhu Velké pardubické neměli rozhodčí k dispozici průkaznou cílovou fotografii.

Jak je to tedy s výhrami, pokud jsou dva vítězové? Kdo a kolik dostane?

Výhry se přizpůsobují. Příslušná sázková kancelář podle svých pravidel upravuje. Je to podobné, jako když se vypíšou kurzy na jednotlivé startující a pak jsou třeba dva koně škrtnuti a nestartují, tak často dochází ke krácení výher. Tak i v tomto případě se výplaty upravují a pro sázkaře to dopadá trochu jinak, než kdyby vyhrál pouze Sexy Lord, anebo Godfrey.

Podobné je to i s odměnami pro vítěze. Vítěz Velké pardubické měl dostat dva miliony korun, v této situaci to bude nižší částka?

Ano, tam je to zcela jednoduché. V případě, že dojde k současnému doběhu, což může být i na nižším umístění, tak dochází k součtu dotací a k rozdělení na dvě stejné poloviny. Kdyby vyhrál samostatný vítěz, dostal by dva miliony, teď, když se to sčítá s druhou dotací a dělí na dvě poloviny, tak oba týmy obdrží 1,55 milionu korun.

V cíli jsme mohli vidět, že oba vítězní žokejové drží v ruce pohár. Pořadatelé mívají pro jistotu připravené dva poháry?

Nebývá to pravidlem, ale bavil jsem se s mluvčí Pardubického dostihového spolku Kateřinou Nohavovou v týdnu před dostihem, a oni skutečně s opatrností měli připravený jeden pohár navíc. Asi sami netušili, jak se jim to bude hodit.

Kuriózní výsledek upoutal hodně pozornosti. Může to dostihovému sportu a pořadatelům, vítězům pomoci k popularitě a finanční podpoře?

K finanční podpoře, to si nemyslím. Jedna věc, která může pomoci, je, že takový výsledek vyvolává pozornost, je to zajímavé, kuriozita a je hezké, že se po Velké pardubické mluví o takové věci a ne třeba o nějakém karambolu.

Dostihová obec je velmi spokojená, že vyhráli jak Jan Faltejsek, tak Jaroslav Myška, protože to jsou dlouholetí velmi populární žokejové. Atmosféra po vítězství a na tiskové konferenci byla velmi příjemná.

Myslím, že jeden interní důsledek by celá záležitost měla mít, a to, že bude nutné se zaměřit na výkonnost cílové kamery a v rámci Žokej klubu dostihové autority to prošetřit. Toto je věc, za kterou nenese vinu pořadatel, cílové kamery na závodiště vždy v den dostihu zapůjčuje právě Žokej klub. Tam si asi budou vyhodnocovat, co k této situaci vedlo a jak by se tomu do budoucna šlo vyhnout.

Neuvěřitelný závěr dostihu 134. Velké pardubické! 🏇🏇 Dva koně v cílové čáře na nozdry stejně. 🐴🐴 pic.twitter.com/XbVtzkUAPK — ČT sport (@sportCT) October 13, 2024