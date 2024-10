Myslel jsem si, že jsem prohrál. Ale jsem spokojený, hlásí jeden z vítězů Velké pardubické Myška

Velká pardubická má poprvé v historii dva vítěze. Slavný dostih vyhráli Sexy Lord s žokejem Jaroslavem Myškou a Godfrey, v jehož sedle seděl Jan Faltejsek. Dostihová komise nejdřív po dramatickém finiši vyhlásila šampionem Sexy Lorda, pak ale své rozhodnutí změnila. Pardubice 17:57 13. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zleva žokejové Jaroslav Myška a Jan Faltejsek, kteří se podělili o první místo | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: Profimedia

Poprvé v historii závodu jsme viděli takzvaný „mrtvý doběh“. Co na to říkáte?

Faltejsek: Trochu teď nemám slov. Jsem samozřejmě rád a jsem rád, že tady jsem s Jardou Myškou, protože to je neskutečný dříč. Neměl nikdy to štěstí a já mu ho trošku pokazil.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor Radiožurnálu Sport z historické Velké pardubické s oběma vítězi 134. ročníku

Pane Myška, obrovská gratulace. Co vám aktuálně běží hlavou?

Myška: Jen ten Faltejsek mě tam furt sejří, to víte. Ale jsem samozřejmě rád, že to takhle dopadlo. Pro mě to byla dlouho očekávaná záležitost, takže musím být spokojený.

Tušil jste hned po dojezdu, jak by to mohlo dopadnout?

Myška: Já ihned gratuloval Honzovi Faltejskovi. Myslel jsem, že tím, jak mě rychle doběhl, tak tam stihl strčit hlavu. Takže já si myslel, že jsem prohrál.

Po poslední překážce to vypadalo, že máte obrovský náskok, ale Godfrey měl obrovsky silný finiš. Jak jste se při tom cítil?

Myška: Já věděl, že můj kůň Sexy Lord je dobře připravený a že bude mít sílu. Bál jsem se, že v přímém souboji mu bude chybět nějaký kousek, což se ukázalo, když na konci byl ztuhlý. Ale byl to od Sexy Lorda neuvěřitelný výkon a moc děkuji trenérce za přípravu.

Velká Pardubická má poprvé v historii dva vítěze, dělené první místo slaví Sexy Lord a Godfrey Číst článek

Jak to vypadalo na slavném Taxisově příkopu?

Myška: Trochu jsme tam zabrzdili, protože tam prostě není vidět, je tam černá zeď a a poté černá díra a kůň na to musí reagovat. Jsou zde experti, kteří to ale musí umět vyřešit.



Godfrey ale na Taxisově příkopu spadl. Jak to vypadalo u vás?

Faltejsek: Bůh mě podržel. V momentě, kdy první kůň nemá správný tah na branku, tak se to pak veze celým polem. Můj stájový kolega Daniel Vyhnálek u té překážky také přibrzdil. Můj šel okamžitě na brzdu, skákal jsem to z místa, dopad na všechny čtyři do díry. Měl jsem prostě štěstí.

Neuvěřitelný závěr dostihu 134. Velké pardubické! Dva koně v cílové čáře na nozdry stejně. pic.twitter.com/XbVtzkUAPK — ČT sport (@sportCT) October 13, 2024