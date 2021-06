Na hotelu, při cestě, před zápasem. ‚Na Wimbledonu pořád spím, je to i rutina,‘ prozradila Krejčíková

Tenistka Barbora Krejčíková má za sebou očekávanou premiéru ve dvouhře Wimbledonu. Vítězka nedávného Roland Garros vstoupila úspěšně i do následného grandslamu na trávě, v prvním kole porazila Dánku Claru Tausonovou ve dvou setech. K vítěznému vstupu do turnaje jí pomohla i spánková rutina, jak prozradila přímo v Londýně v rozhovoru pro Radiožurnál. Londýn 22:38 29. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká tenistka Barbora Krejčíková | Foto: TOBY MELVILLE | Zdroj: Reuters

Komentátoři ve Wimbledonu na konci prvního setu vyzdvihovali, jak působíte klidně. Tak jak jste na tom byla po těch posledních dnech, kdy jste po French Open zažila ohromný příval pozornosti?

Klidná jsem byla i nebyla. Hodně mi pomohlo, když jsem soupeřce vzala servis a odskočila jí, to bylo klíčové. Ukázala jsem tím, že jsem přišla odvést stoprocentní výkon, vyhrát a nedat jí žádnou šanci.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Po vítězné premiéře ve Wimbledonu mluvil s Barborou Krejčíkovou reportér Jaroslav Plašil

Nervózní bývám obecně spíš před zápasem. Když jdu na kurt, tak si říkám, že to mám ve svých rukách a za dvě hodiny už to bude pryč. Na trávě moc zkušeností nemám, a když už tady na kurt vlezu, tak se chci hlavně hru na trávě naučit. Dnes jsem hrála až nad očekávání, tak snad na to navážu a budu se dál zlepšovat.

Jak umocňuje případný stres před utkáním dlouhé čekání na začátek a nejistota kvůli počasí? Na Australian Open jste říkala, že jste moc neodhadla, kdy se třeba dobře najíst před zápasem.

To jsem tady také moc neodhadla. Ale s každou takovou zkušeností se zlepšuji a vím lépe, jak se přizpůsobit.

Jak vypadá váš den na letošním Wimbledonu, který je znovu kvůli koronavirovým opatřením trochu jiný?

Víceméně pořád spím. Každý den jezdíme z hotelu a na hotel hodinu, takže je to strašně náročné - člověk přijede a je hrozně rozsekaný. Za normálních okolností bych bydlela pět minut chůze od areálu. Takže v noci spím, v autobuse spím, před zápasem spím.

Při přípravě na zápas hodně využíval příležitost ke spánku i Ivan Lendl. Posloužil vám třeba jako inspirace, nebo to máte zkrátka v sobě?

To mám v sobě. Nikdy jsem to nijak nestudovala, dělá mi to prostě dobře. Před zápasem si na deset patnáct minut lehnu, stačí zavřít oči a odpočívat. Dodává mi to energii a jsem pak na zápas i víc natěšená. Je to pro mě rutina.

Ke spánku vybízí i místní počasí. Sledujete nějak detailně předpovědi, abyste věděla, na co se připravit?

Včera mělo pršet celý den, dneska mělo pršet celý den, zítra má pršet celý den... Každý den se to ale nakonec mění, jsme na ostrově. Ale nijak mi to nevadí. Hlavně se nesmím na kluzké trávě zranit.