Macháč poprvé v kariéře zdolal světovou jedničku Djokoviće, český tenista si v Ženevě zahraje finále

Čtyřiačtyřicátý hráč světového žebříčku Macháč, jehož životním úspěchem na okruhu byl už postup do dnešního semifinále, se o titul utká s vítězem duelu mezi Italem Flaviem Cobollim a Norem Casperem Ruudem. Posledním Čechem ve finále v Ženevě byl před ním v roce 1987 Tomáš Šmíd.

Macháč po divokém průběhu vyřadil o čtrnáct let staršího Djokoviće, jenž v průběhu zápasu nepůsobil zdravotně v pořádku, za dvě hodiny a osm minut. Oplatil mu loňskou porážku z turnaje v Dubaji, kde favorizovaný Srb první vzájemný duel vyhrál až v tie-breaku třetího setu.

„Nedokážu to teď popsat, prostě jsem bojoval o každý míč. Když hrajete proti Novakovi, jen doufáte. Snažíte se hrát co nejlíp a uvidíte, jak to dopadne,“ řekl Macháč v rozhovoru na kurtu.

V prvním setu se českému tenistovi podařil proti takto kvalitnímu protivníkovi málo vídaný obrat. S Djokovićem prohrával už 1:4, ale pěti gamy za sebou vývoj otočil a sadu získal. Bělehradský rodák, který ve středu oslavil na turnaji 37. narozeniny, si po ztrátě setu vzal zdravotní pauzu a na kurt se vrátil jako vyměněný.

V druhém setu nedal Djoković mladému Čechovi šanci a za 29 minut mu nadělil „kanára“. Macháč se ale rychlým vyrovnáním nenechal rozhodit. První hru třetí sady sice ještě ztratil, ale více hvězdnému Srbovi nepovolil. Djoković zakončil ze svého pohledu nepovedený zápas třemi míči, jež se nevešly do kurtu.

Majitel rekordních 24 grandslamových titulů se ani v Ženevě nedočkal první letošní finálové účasti. Bez zisku turnajové trofeje v sezoně půjde Djoković do Roland Garros teprve počtvrté v kariéře a poprvé od roku 2018. V Paříži bude obhajovat loňský titul.

MACHAC!



A first ATP final for Tomas Machac who fights past Djokovic for the biggest win of his career!

@genevaopen | #ATPGVA pic.twitter.com/aYYjdl8FmK