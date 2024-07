Hrála jsem odvážně a padaly mi tam důležité míče, říká Samson po postupu do semifinále turnaje v Praze

Tenisový turnaj v Praze nabízí výjimečný příběh a v tomto případě i ohromný skok světovým žebříčkem. Šestnáctiletá Laura Samson startuje v hlavní soutěži díky volné kartě od pořadatelů a talentovaná hráčka ji dokázala využít k zatím nejlepšímu výsledku kariéry. Takže ve čtvrtek dopoledne nastoupí ve Stromovce k prvnímu semifinále na elitním ženském okruhu. Praha 9:38 25. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká tenistka Laura Samson prošla na turnaji Livesport Prague Open už do semifinále | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

„Každý zápas na turnaji je těžký. Mám velkou radost, byla jsem odvážná. Nebála jsem se a šla do toho jako vždy. Důležité míče jsem zvládla zahrát skvěle,“ říká šestnáctiletá česká tenistka.

Kuráž má v sobě Laura Samson zřejmě od dětství, a hlavně díky ní teď opakovaně otáčí a vyhrává dlouhé a vyrovnané zápasy. Snaží se hrát aktivně, a i když občas udělá chybu, pokusí se o stejnou věc klidně za chvíli znovu. „Je to v ní. Utvrzujeme jí v tom, že jde o správný směr, jak by měla hrát. Jak zápasy postupovaly, tak se zlepšovala. V koncovkách utkání byla lepší a šla si to uhrát sama. To umí jen velké hráčky,“ vypráví trenér Daniel Filjo po zatím největším úspěchu Laury Samson.

Ve hře české finále

Mladá tenistka při svém debutu na turnaji elitního ženského okruh porazila už tři hráčky, na žebříčku poskočí o tři stovky míst a zahraje si semifinále. „Lauru jsem na tomhle turnaji viděla poprvé, hraje dobře a také se staršími tenistkami. Znám ten pocit, kdy nemáte, co ztratit. Zvládá to dobře fyzicky i psychicky,“ všímá si výkonů krajanky devatenáctiletá Linda Nosková.

Nosková už je nějakou dobu členka nejlepší světové třicítky a teď také semifinalistka turnaje v Praze. Pokud obě české tenistky zvládnou své čtvrteční zápasy proti polským soupeřkám Frechové respektive Linetteové, mohly by se v pátek utkat o titul.