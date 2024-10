Muchová nedala Buscaové šanci a v Pekingu ji čeká čtvrtfinále. V něm narazí na Sabalenkovou

Tenistka Karolína Muchová postoupila na turnaji v Pekingu do čtvrtfinále. Semifinalistka posledních dvou ročníků US Open ve středu deklasovala Španělku Cristinu Bucsaovou 6:2, 6:0 a dál neztratila na tvrdém povrchu v čínské metropoli ani set. V boji o semifinále narazí na nasazenou jedničku Bělorusku Arynu Sabalenkovou.

Osmadvacetiletá Muchová, která první polovinu sezony laborovala se zraněným zápěstím, potvrzuje v Pekingu dobrou formu. Bucsaovou porazila za hodinu a deset minut a připsala si deváté vítězství z posledních deseti zápasů. Na turnaji ztratila dosud jen 12 gamů.

S vítězkou letošního Australian Open a US Open Sabalenkovou se olomoucká rodačka utká počtvrté. Má s ní bilanci 2:1, vloni ji porazila v Cincinnati a v semifinále antukového Roland Garros.

Světová dvojka Sabalenková, která neprohrála už 15 zápasů, postoupila do čtvrtfinále po výhře nad Madison Keysovou. Americkou soupeřku zdolala 6:4, 6:3.

Tenistka I. ČLTK Praha Muchová oplatila částečně Bucsaové porážku z boje o bronz ve čtyřhře na olympijských hrách v Paříži. V utkání nenabídla soupeřce ani jeden brejkbol, sama využila pět ze 13 možností.

Svěřenkyně trenéra Emila Miškeho získala brejk hned v úvodním gamu, poté prolomila podání soupeřky i v páté hře. Úvodní sadu vyhrála za 44 minut. Druhý set byl ještě jednoznačnější. Muchová povolila Bucsaové jen devět fiftýnů a nadělila Španělce „kanára“.

