Tenistka Peschkeová má 33. titul ve čtyřhře. V San Jose triumfovala po boku Američanky Melicharové

Dvouhru ovládla nenasazená Číňanka Čeng Saj-saj, která v rozhodujícím utkání zdolala turnajovou dvojku Arynu Sabalenkovou z Běloruska 6:3, 7:6.

Čtyřiačtyřicetiletá Peschkeová vyhrála v deblu 33. turnaj, o osmnáct let mladší brněnská rodačka Melicharová přidala pátý triumf. Společně už letos na okruhu WTA zvítězily v Brisbane, v loňské sezoně pak dominovaly v Praze a Tchien-ťinu.

Čeng Saj-saj dokázala v San Jose zdolat čtyři nasazené hráčky a v 25 letech vybojovala první titul. Díky trpělivé obranné hře porazila 55. hráčka žebříčku i favorizovanou světovou devítku Sabalenkovou, které v neděli pětkrát sebrala podání.

