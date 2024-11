Neúmyslné užití podle odborníka na doping Nekoly není časté. Případ Bartůňkové přirovnal k Šarapovové

Osmnáctiletá tenisová naděje Nikola Bartůňková se může po letošním pozitivním testu za doping vrátit k tenisu. Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu (ITIA) přijala po vyšetřování hráččino vysvětlení, že se jí zakázaná látka trimetazidin dostala do těla z kontaminovaného doplňku stravy, antidopingová pravidla tak neporušila úmyslně. Jako trest jí agentura udělila šestiměsíční distanc, který už uplynul. Praha 17:09 15. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nikola Bartůňková | Zdroj: Profimedia

Loňská finalistka juniorského Wimbledonu Bartůňková byla pozitivně testována na únorovém turnaji v Trnavě a o měsíc později v Mariboru. Hostem Českého rozhlasu Plus byl bývalý ředitel Českého antidopingového výboru Jaroslav Nekola.

Bartůňková se může vrátit k tenisu. Pravidla porušila neúmyslně, brala kontaminovaný doplněk stravy Číst článek

Stává se často, že sportovkyně nebo sportovec pojme zakázanou látku neúmyslně?

Po dvacetileté zkušenosti s kontrolou dopingu jako ředitel antidopingového výboru mohu potvrdit, že tak časté to není. Ale je pravda, že se v poslední době využívají určité látky, které se dostaly na seznam zakázaných látek v průběhu doby, až když se ukázaly u několika sportovců jako látky, které podporují sportovní výkon.

Co přesně způsobuje látka, kterou, podle svých slov neúmyslně, do svého těla dostala tenistka Bartůňková, tedy trimetazidin?

Je to látka, která je zahrnuta na seznamu dopingových látek jako metabolické a hormonální modulátory. Zní to trochu učeně, ale v podstatě je to látka, která umožňuje lepší využití kyslíku v plicích, a tudíž podporují aerobní výkon, tedy výkon, který trvá určitou dobu a je k němu třeba určité vytrvalosti.

Pro tenisty se tedy ukázal jako vhodný. Není to první případ, už jsme v minulosti měli třeba tenistku Šarapovovou, která podobnou látku také užila na podporu aktuálního sportovního výkonu.

Ale v případě tenistky Šarapovové to bylo úmyslně, nebo se pletu?

Bylo to podobným způsobem, že se obhájcům sportovních tenistů podařilo dokázat, že to užití bylo neúmyslné.

Sinner věří, že se trestu za doping vyhne. ‚Byl bych velmi překvapený, kdyby to bylo naopak,‘ říká tenista Číst článek

Takže ten případ byl podobný?

Ten přípravek byl podobný, ve stejné skupině. Bylo to melodium, které je stejně jako trimetazidin zahrnuto do té skupiny, která způsobuje lepší prokysličení srdečního svalu.

Bylo to z vašeho pohledu fér, že tenistka Bartůňková měla půlroční zákaz, přestože podle svých slov, což je i vysvětlení, které bylo přijato, ten zakázaný přípravek užila neúmyslně?

Podle pravidel se látky, které aktuálně podporují výkon, nikoli výkonnost, jako anabolické steroidy, se sankcionují při přiznání k tomu užití, z hlediska toho, že nevěděla, o jakou látku jde, v nejnižší hranici dva roky.

Podle německého farmakologa Fritze Sörgla je tenis hned po atletice, biatlonu a cyklistice sportem, kde se nejvíce dopuje. Můžete to potvrdit i z vaší zkušenosti? Vidíte to stejně?

Tenis je zvláštní sport, který je založen na určité rychlosti a současně vytrvalosti, protože v tom tenisovém režimu musí hráč vydržet v aktivitě i třeba několik hodin, čili ta potvora je tam v tomhle smyslu adekvátní.