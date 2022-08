Jela jsem si to hlavně užít, říká před vysněnou premiérou na US Open šestnáctiletá Bejlek

Na betonových kurtech v New Yorku v pondělí po 17. hodině našeho času začne poslední grandslam sezóny. A hned pět českých singlistů bude hrát v hlavní soutěži US Open poprvé v kariéře. Mezi muži daviscupoví reprezentanti Jiří Lehečka a Tomáš Macháč. A mezi ženami tři teenagerky. Sedmnáctileté Lindy Fruhvirtová a Nosková a dokonce ještě o rok mladší Sára Bejlek, tenistka z Hrušovan nad Jevišovkou na Znojemsku. New York 7:24 29. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sára Bejlek | Zdroj: Profimedia

Třináct českých tenistů se představí ve dvouhrách US Open a mnozí z nich budou hrát na americkém grandslamu poprvé v kariéře.

„Kdybyste přišel do našeho klubu, tak první, co uvidíte, není tenisová raketa, ale víno.“ Takto nedávno představovala Radiožurnálu Sára Bejlek místo, kde se učila tenisovým základům, klubovnu v Hrušovanech nad Jevišovkou na Znojemsku, odkud pochází.

„Můj domov tam pořád je, ale trénuji víc v Praze a Prostějově,“ vysvětluje Bejlek.

Blízcí a známí z kraje vína mohou v pondělí večer sledovat velkou premiéru šestnáctileté reprezentantky, která na cestě do hlavní soutěže grandslamu zdolala například někdejší singlistku elitní světové desítky Francouzkou Kristini Mladenovićovou nebo osmifinalistkou nedávného Wimbledonu Britku Heather Whatsonovou.

„Pro mě to je neskutečný úspěch, protože jsem si to jela hlavně užít a dostala jsem se do hlavní soutěže,“ radovala se Sára Bejlek po úspěšné kvalifikaci na webu Tenisový svět.

Šestnáctiletá tenistka svůj talent ukázala v souboji s dospělými tenistkami třeba v létě při vítězném turnaji v České Lípě.

„Byla jsem odmalička víc soutěživá. Chtěla jsem vše vyhrát cokoliv a to nejen ve sportu,“ říká o sobě šestnáctiletá tenistka.

Premiéra v New Yorku

V pondělí čeká Sáru Bejlek zatím největší zápas kariéry, v grandslamové premiéře se utká se Ljudmilu Samsonovovou z Ruska.

A bude hrát mimo jiné o dalších šedesát bodů do světového žebříčku, ve kterém se za celkem krátkou dobu dokázala posunout už k hranici druhé stovky.

„Samozřejmě si na to jednou za čas vzpomenu, že bych mohla být o víkendu někde jinde. Když si ale vzpomenu na to, co můžu mít před sebou, jakou mít kariéru a kde všude žít, když se mi tenis vyvede, tak makám ještě víc a snažím se pro to dělat maximum.“

O vylepšení svých pozic budou hrát pochopitelně i další čeští singlisté na turnaji. A kromě Sáry Bejlek i další dvě české teenagerky – sedmnáctileté Linda Nosková a Linda Fruhvitrtová, které na rozdíl od mladší krajanky vstoupí do hlavní soutěže US Open až druhý hrací den.