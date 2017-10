Strýcová v Linci získala svůj druhý titul. Ve finále porazila Slovenku Rybárikovou

Strýcová si finálový zápas zahrála poprvé od loňského června, kdy ve finále v Birminghamu podlehla na trávě Američance Madison Keysové. Titul slaví poprvé od roku 2011, kdy vyhrála v Québecu.

Slovenku Rybárikovou porazila už podruhé v posledních třech týdnech. Tehdy uspěla v Tokiu a vzájemnou bilanci 28. hráčkou světa vylepšila na čtyři výhry a jednu porážku.

V prvním setu, který trval bez osmi minut hodinu, sebrala Strýcová soupeřce podání hned v první hře. Svůj servis si poté až na výjimku bez větších problémů držela a využila hned první setbol.

Ve druhé sadě byla jedenatřicetiletá Češka dokonce blízko kanára. Rybárikové vzala tři servisy v řadě, ale za stavu 5:0 svůj vlastní prohrála. Zápas se tak nepatrně protáhl, ale Strýcová nakonec využila hned svůj první mečbol při dalším podání soupeřky a v druhém setu vyhrála 6:1.

