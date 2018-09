Česko má před finále Fed Cupu velký výběr tenistek. ‚Skoro bychom mohly udělat dva týmy,‘ říká Siniaková

Vyhrály polovinu grandslamových turnajů v roce a na jednom byly v semifinále. Teď na US Open v New Yorku nastupovaly poprvé jako nasazené jedničky a jen o málo „horší“ jsou ve světovém žebříčku. Tenistky Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková prožívají zatím nejúspěšnější sezonu, kterou by rády zakončily v reprezentačních soupravách. New York 12:22 12. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kateřina Siniaková na US Open. | Foto: Eric Bolte-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

Na plakátu vyrobeném pro listopadové finále Fed Cupu je tentokrát nezvykle mnoho hráček. Šest na každé straně. A možná by jich tam mohlo být ještě o trochu víc vzhledem k síle i vyrovnanosti Američanek i domácích Češek.

„Je tam strašně moc hráček, skoro bychom mohly udělat dva týmy, takže podle mě to je pro kapitána těžké,“ usmívá se Kateřina Siniaková. „Kdyby hrálo Česko proti Česku, to by bylo dobré,“ dodává se smíchem Barbora Krejčíková.

Siniaková i Krejčíková by se rády i přes velkou konkurenci do reprezentačního výběru dostaly.

„Ráda bych reprezentovala zemi a ráda bych hrála, ale je tam plno hráček, které hrají dobře. Nechám na kapitánovi, pro koho se rozhodne,“ dodává ale Krejčíková.

Kapitán Petr Pála všechny české tenistky viděl naposledy na US Open. Veřejnost nikdy neinformuje dřív, než si o tom promluví s hráčkami. Navíc na finální nominaci má ještě skoro dva měsíce. Ale už teď je jasné, že se mu všechny do sestavy nevejdou, pokud budou zdravé a ve formě.

Místa prvních hráček by měly obsadit jediné dvě Češky z elitní světové desítky. A jak Petra Kvitová, tak i Karolína Plíšková se zápasem ve svém sezonním kalendáři počítají.

„Na Fed Cup se těším. Doma je to samozřejmě něco jiného. Je to finále a bude to sakra těžké finále,“ řekla Petra Kvitová.

A pak je tu hned několik jmen na zbylá místa. Lucie Šafářová sice zvažuje, že s kariérou po sezóoě skončí, ale na rychlém povrchu v Praze pod kapitánem Pálou neprohrála jediné utkání. Barbora Strýcová byla zase u všech vítězných finálových bodů v posledních ročnících.

Právě všech šest zmíněných tenistek je i na plakátu pro fedcupové finále, na který by ale klidně mohly patřit i některé další hráčky, které už si v úspěšném týmu kapitána Pály někdy zahrály nebo ještě nikdy pozvánku nedostaly. Mimochodem žebříčkově nejkvalitnější singlistky zdolaly na končícím US Open Markéta Vondroušová a Karolína Muchová.