Moc jsme to nečekaly, o to víc to teď mrzí, říká tenistka Muchová po prohraném zápase o bronz

Karolína Muchová s Lindou Noskovou druhou olympijskou medaili pro český tenis nevybojovaly. V souboji o bronz podlehly v areálu Rolanda Garrose v Paříži španělské dvojici Bukšaová - Sorribesová Tormová 0:2 na sety. Se smutnými českými reprezentantkami po utkání hodně cloumaly emoce. Paříž 19:07 4. srpna 2024

Začal bych ne zápasem, ale konstatováním, že za sebou máte olympijský debut a dostaly jste se do semifinále. Nakonec čtvrté místo, ale s odstupem času se to asi bude hodnotit dobře.

Linda Nosková: S odstupem času asi jo, ale teď jsou ty emoce trochu čerstvější, takže je to těžké.

Karolíno, vy jste spolu s Lindou Noskovou hrály poprvé. Je to velký turnaj, pro vás obě premiéra na olympiádě. Do semifinále se to dařilo dobře, další soupeřky dvakrát sehrané deblistky. Co byste si z toho vytáhla pozitivního?

Karolína Muchová: My jsme tu vlastně spolu ani neměly hrát, takže jsme od toho nic moc nečekaly. Prošly jsme dobrými výkony a těmi kousky v supertiebreacích až do semifinále, ani jedna jsme to nečekaly. Potom už trochu naskočí to, že jsme v boji o medaile a je to hrozně blízko. O to víc to teď mrzí. Pozitivní je, že jsme se spolu dostaly tak daleko. Myslím, že jsme na kurtu měly i srandu, mě to bavilo hodně. Ale teď to prostě mrzí.

Ten tenisový kalendář je pro vás obě hodně napěchovaný. Kdyby byla možnost, zahrajete si debla i na jiných turnajích? Samozřejmě ta varianta je i v Billie Jean King Cupu, jak to vidíte?

L.N.: Záleží, jak se budeme fyzicky cítit a jestli nám to zase vyjde. Teď vám to nedokážeme takhle dopředu říct.

Je vůbec prostor na nějaký odpočinek? Protože ten tenisový cirkus jede dál, tak pokud byste měla popsat vaše následující dny, jestli si budete moct chvíli odpočinout nebo rychle poletíte zase na americké betony?

K.M.: Obě jsme se vytáhly z Toronta, protože to je skoro nemožné stihnout, když ten turnaj začíná za dva dny na druhé straně světa na betonu. Ale i tak Cincinnati začíná za týden, takže ta příprava nebude úplně světová. Zítra poletíme domů, trochu se vzpamatujeme a potom zase musíme naskočit do toho koloběhu, co nejlépe se připravit a soustředit se na ten americký betonový swing.