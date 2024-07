Úspěšný vstup do Wimbledonu i přes nemoc. ‚Je to grandslam, ten se nevypouští,‘ říká Fruhvirtová

Sedmnáctiletá tenistka přitom ještě před startem Wimbledonu bojovala s virózou a vážně uvažovala, že zápas skrečuje.

„Pár dní zpět jsem onemocněla a nebylo příjemné v tom hrát. Měla jsem zalehlé ucho a motala se mi hlava. Místy jsem chtěla skrečovat, cítila jsem, že už to dál nejde. Ale z toho bych byla hodně smutná a zamrzelo by to. Je to grandslam, ten se nevypouští. Řekla jsem si, že dokud neodpadnu, tak něco udělám,“ vyprávěla Brenda Fruhvirtová, která vnímá, že nehrála ideálně, ale cení si toho, že nedávnou semifinalistku Roland Garros dokázala i tak porazit.

Oběma tenistkám bylo v dubnu sedmnáct let, a někteří fanoušci jejich cesty srovnávají. I z tohoto pohledu šlo o zajímavou konfrontaci.

„Je to skvělá hráčka a dokázala toho hrozně moc. Jsme přibližně stejně staré a byl to takový zajímavý zápas. Hodně lidí na tenhle duel čekalo. Já jsem s Mirrou hrála jen jednou, asi tři roky zpátky, kdy jsem jí porazila 12:1. Její hra mi vyhovuje, protože moc neútočí,“ říká Fruhvirtová po postupu přes Mirru Andrejevovou, která šla do Wimbledonu jako 23. singlistka světového žebříčku, česká tenistka byla na 88. pozici.

V kategorii hráček do devatenácti let jsou tenistky nejlepší na světě, i když Ruska je ve vedení s velkým náskokem - přibližně 900 bodů.

