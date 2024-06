Těší mě, že jsem pro ostatní soupeřky nepříjemná hráčka, říká Siniaková po triumfu ve čtyřhře

Tenistka Kateřina Siniaková získala osmý grandslamový titul, třetí z Roland Garros, kde tentokrát nastupovala ve dvojici s hvězdnou Cori Gauffovou. Česko-americká dvojice zvítězila ve finálovém duelu nad italským párem Sarra Erraniová, Jasmine Paoliniová 7:6 a 6:3. V rozhovoru pro Radiožurnál Sport česká hráčka prozradila, kolik tréninků s parťačkou během turnaje stihla a jestli už mluvily o spolupráci na dalších velkých akcích. Paříž 16:11 9. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cori Gauffová (vlevo) a Kateřina Siniaková s trofejí pro vítězky čtyřhry na Roland Garros | Foto: Yves Herman | Zdroj: Reuters

Po třech letech jste v Paříži znovu šampionkou. Jaký je to pocit?

Skvělý. Jsem nadšená, že to takhle dopadlo. Byl to skvělý turnaj s těžkým finále a jsem ráda, že jsme to zvládly.

Jak těžké bylo zvládnout zápas emočně?

Určitě náročné. Soupeřky jsou známé tím, že hodně míčů vrátí. Hrají od zadní čáry a nechávají soupeře kazit, protože i na síti mají skvělé schopnosti. Především Sara Erraniová. Oba dva týmy jsme nechaly na kurtu všechno a jsem moc ráda, že se nám podařilo urvat první set. Pak by to bylo mnohem těžší. Nenechávají nikomu nic zadarmo, což jsme se snažily dělat i my.

Zažíváte nové emoce i po stránce oslav? Všechny předchozí grandslamové triumfy jste totiž získala s Barborou Krejčíkovou a nyní je to poprvé se zahraniční hráčkou..

Radost tam byla velká, moc jsem neřešila jestli, tam je angličtina nebo čeština. Pro moji spoluhráčku Cori Gauffovou to bylo poprvé, takže na kurtu také nechala všechno. Tvořily jsme dobrý a agresivní pár, což se v zápasech ukázalo.

Plánujete s Cori Gauffovou i další turnaje?

Určitě se tomu nebráním. Ještě jsme neměly příležitost se o tom pobavit, ale věřím, že ta příležitost brzy nastane. Uvidíme, jak to půjde dál. Každopádně budu ráda, když si spolu zahrajeme i další turnaje.

Hovořila jste o tom, že jste měla konečně možnost si po 14 dnech na Roland Garros se spoluhráčkou zatrénovat. Jaký byl trénink?

Je to skvělá hráčka v singlu, tak i na všech trénincích i zápasech byla skvělá atmosféra. Její tým je super, můj je trochu menší. Určitě jsme si to užily. Jeden trénink za čtrnáct dní není špatný. (smích)

Cori Gauffová vás hodně chválila, jak se to poslouchá?

Jsem za to ráda. Věřím, že jsem opravdu dobrá deblistka. Dokazuji to a umím se přizpůsobit jakékoli hráčce. Potvrdila jsem to i na Roland Garros. Slyším často i od jiných hráček, že jsem nepříjemná hráčka. Těší mě, že hráčky berou, že jsem dobrá deblistka.

