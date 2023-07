Wimbledon uvidí české osmifinále. ‚S Maki to bude boj o každý míček,‘ říká Bouzková o Vondroušové

Český tenis má jistou čtvrtfinalistku ženské dvouhry Wimbledonu, do osmifinále prošly Markéta Vondroušová i Marie Bouzková, které čeká vzájemný souboj. Zatímco Vondroušová hladce přešla přes Chorvatku Vekićovou, Bouzková po velkém boji zdolala Francouzku Garciovou 7:5 v rozhodujícím setu. Závěrečnou sadu pořadatelé přemístili na velký kurt se světly, aby se nedohrávala další den. O změnách mluvila česká tenistka v rozhovoru pro Radiožurnál Sport. Londýn 10:46 8. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marie Bouzková vybojovala ve Wimbledonu postup do osmifinále. V něm narazí na Markétu Vondroušovou | Foto: © Toby Melville, Reuters

Zápas jste rozehrála na jiném kurtu, než na kterém jste ho dokončila. Jak hodnotíte celý zápas?

Byly asi čtyři varianty kurtů, kam jsme mohly jít hrát. Mluvilo se o dvojce, dvanáctce, osmnáctce a nakonec jsme skončily na jedničce. Byl to den plný změn, ale jsem ráda, že nás nakonec posunuli na jedničku. Když přišel pán po druhém setu a řekl, že je dohráno, tak jsem si myslela, že se vrátíme příští den a on nás poslal na jedničku. Bylo to překvapení.

Od začátku do konce jsem držela svou úroveň. Moje hra fungovala, těšilo Bouzkovou po jasném vítězství Číst článek

S Caroline Garciaovou jste hrála i loni, byl to nyní podobný zápas?

Aktuální zápas byl nejvíc napínavý, hrálo se až do posledního míčku, protože ona měla ještě tu výzvu, takže jsem si říkala, jak to vůbec dopadne. Ani jsem nechtěla věřit tomu, že to byl aut a byla jsem připravená hrát dál. Pořád jsem se snažila koncentrovat a držet si servis, protože ona je na servisu suverénní a na returnu je hodně v kurtu. Zápas jsem brala míč po míči.

Vaše maminka měla připravený telefon už před vaším nakonec neproměněným mečbolem, ale před druhým už proměněným mečbolem raději telefon schovala..

Naštěstí jsem to neviděla, ale je to správně, protože to nepřináší štěstí. Určitě jí řeknu, ať příště nic nenatáčí. Stejně to pak vidíme na pozápasovém videu, což stačí.

V osmifinále se utkáte s Markétou Vondroušovou, co na to říkáte?

S Markétou už jsme proti sobě hrály několikrát. Naposledy v Indian Wells mě dost lehce porazila, takže do toho musím jít zase naplno a očekávám boj o každý míček. Těším se na odvetu. „Maki“ hraje teď výborně a bude to těžký zápas od začátku do konce. Zregeneruji a v neděli jdeme na to.

Cesta turnajem připomíná loňský rok. Máte zase nějaké rituály?

Možná už těch rituálů je míň, protože cítím, že už jsem v podobné situaci byla. Připomíná mi to loňský rok a je hezké, že na nejoblíbenějším turnaji hrajeme velké souboje o každý míč.

Jste díky zkušenostem z loňského Wimbledonu klidnější?

Čerpám z toho, protože už jsem to jednou zažila. Samozřejmě když je člověk v situaci, kdy má mečbol, tak je tepovka vytažená na dvě stě. Je to normální a popasovala jsem se s tím dobře.

All class ✨@MarieBouzkova wins a thrilling match against No.5 seed Caroline Garcia to move into the fourth round, 7-6(0), 4-6, 7-5#Wimbledon pic.twitter.com/F8dSn0GkrA — Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2023