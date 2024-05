Radši bych zchudl, než abych tady měl africké a islámské migranty a bál se vyjít ven, říká Okamura

Šedesát procent Čechů v průzkumu Rozděleni Evropou pro Český rozhlas odpovědělo, že by byli proti vystoupení z Evropské unie. „Kdyby to referendum, tak dopadlo, respektovali bychom ho a dál vysvětlovali klady a zápory členství v EU,“ říká šéf hnutí SPD Tomio Okamura ve Dvaceti minutách Radiožurnálu. Také dodává, že migrační pakt vznikl na základě iniciativy Německa, Itálie, Španělska a Francie, které nezvládly uprchlickou vlnu. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 21:46 2. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomio Okamura na tiskové konferenci SPD | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ve středu uplynulo přesně dvacet let od vstupu Česka do Evropské unie. Vy jste při této příležitosti na sociálních sítích ostře kritizoval EU. Máte pocit, že by se lidem v Česku žilo lépe, kdybychom před dvaceti lety do EU nevstoupili?

Odpovím vám úplně jednoduše. Podívejte se na aktuální průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd, kdy EU důvěřuje nejméně Čechů od roku 2016. Evropské unii důvěřuje pouze 46 procent občanů, neboli většina Čechů EU nedůvěřuje. Souhlasím s nimi, vidím to stejně kriticky.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 „Většina Čechů EU nedůvěřuje a já s nimi souhlasím, vidím to stejně kriticky,“ říká předseda hnutí SPD Tomio Okamura.

Můžeme přidat třeba průzkum STEMu, ve kterém to vyšlo opačně, nebo také březnový projekt Rozděleni Evropou…

V každém případě vidíte, že je to minimálně půl na půl.

… kde 60 procent lidí odpovědělo, že kdyby bylo referendum, tak by hlasovali proti vystoupení. Ale já jsem se ptal na něco jiného. Myslíte, že kdybychom nevstoupili do Evropské unie, že by se Čechům žilo lépe?

Myslím, že ano. Budu úplně konkrétní. Zaprvé, my na EU finančně doplácíme. Mám tady samozřejmě podrobnou analýzu, kdy na jednu stranu ministerstvo financí například za rok 2023 sdělilo, že máme kladné saldo 89,5 miliardy korun, neboli že jsme dostali z Evropské unie o 89,5 miliardy více.

Prvního května si připomeneme 20 let od vstupu do Evropské unie. Evropská unie nám během dvaceti let členství přinesla likvidaci politické i ekonomické suverenity a nyní nám přináší islamizaci i zničení průmyslu, energetiky a zemědělství. Vstup do EU nám přinesl likvidaci značné… pic.twitter.com/rEA4PPP0dw — Tomio Okamura (@tomio_cz) May 1, 2024

Ovšem sám určitě víte, že ministerstvo záměrně nezapočítalo mnohem vyšší náklady na členství v EU, což je až 200 miliard korun ročně. Oni například započítali například příjmy z dotačního programu Next generation EU, 39,5 miliardy. Ovšem zapomněli říct, že je to na základě dluhopisů EU, za které ručí Česká republika, že to budeme muset splácet. Dokonce to splácíme do roku 2058…

Náklady na členství

Pardon, já se ptám na dvacet let. Vy mluvíte o roku 2023. Když jsem se díval na ten součet, za těch dvacet let vychází po odečtení nákladů jenom z evropských dotací plus pro Českou republiku bilion korun, neboli tisíc miliard.

Proto se vám to teďka snažím vysvětlit, že statistiky, které nám předvádí ministerstvo financí, se týkají pouze dotací, ale už nezapočítávají náklady.

EU se snažíme polidštit a zbořit obraz anonymního aparátu, přibližuje šéf kanceláří europarlamentu Číst článek

Já vám do toho nechci skákat, ale v tom bilionu, který prezentovalo ministerstvo pro evropské záležitosti, byly náklady odečteny a vycházelo z toho za dvacet let opravdu 1,046 bilionu v plusu.

Ne, ne, ne. Já tady mám přesně tu statistiku. Například náklady na emisní povolenky. Elektřinu máme kvůli nim dražší o jednu korunu na kilowatthodinu, to znamená ročně cca 60 miliard korun. A rychle se dopočítáme i k velice vysokým částkám.

Náklady na obnovitelné zdroje energie, to je to, co máte na fakturách a platí to každý občan, 44 miliard ročně navíc kvůli projektu EU. Náklady na přimíchávání biopaliv do benzinu platí každý občan, když tankuje, přibližně osm miliard korun navíc. Náklady na emisní povolenky pro teplárny, opět započítáno v ceně tepla, dvanáct miliard korun ročně.

Z České republiky se fakticky stala provincie Evropské unie podřízená Bruselu. Dokumentuje to počet předpisů EU, které ČR musela povinně zahrnout do vlastního právního řádu. Právo Evropské unie se v současnosti skládá z více než 30 000 předpisů, z nichž zejména nařízení jsou… pic.twitter.com/Uvr9qRWCIn — Tomio Okamura (@tomio_cz) May 1, 2024

Dále nejsou započítány náklady na administraci dotací EU, administrativní náklady jsou i úředníci, kteří to zpracovávají, cca deset miliard korun ročně. Dále kofinancování dotací, to nejsou jen dotace, ale když jsou tady dotace na lavičky nebo na rozhledny v údolí, jen aby se vyčerpaly, v Jihomoravském kraji z rozhleden není nikam vidět, kofinancování je přibližně 4,14 miliardy korun ročně.

‚Zničení České republiky‘

Hnutí SPD prosazuje referendum o vystoupení z EU. Pokud by bylo vypsáno a dopadlo tak, že bychom zůstali v EU, jak ukazuje průzkum Rozděleni Evropou pro Český rozhlas, respektovali byste to? Znamenalo by to, že byste přestali usilovat o vystoupení z EU?

Samozřejmě, protože my máme v názvu „přímou demokracii a svobodu“. My bychom rádi prosadili zákon o referendu. Jsme jediná strana, která ho prosazuje ve Sněmovně, a přitom jsme, tuším, pouze poslední ze dvou zemí v EU, která nemá celostátní zákon o referendu. Takže my chceme demokracii, ostatní ji odmítají.

Zbraně, zbraně, žádné slovo mír nepadá. Summity Evropské rady jsou válečné kabinety, tvrdí Fico Číst článek

A pokud by to tak dopadlo, přestali byste usilovat o vystoupení z EU?

Respektovali bychom to, ale samozřejmě bychom dál vysvětlovali občanům, jaké jsou klady i zápory. Teď si představte, Fialova vláda odsouhlasila migrační pakt EU. To znamená, nám se sem budou za dva roky, kdy to má platit, nastěhovávat islámští a afričtí migranti.

Jak to chcete přepočítávat na peníze? Vždyť to je zničení České republiky, bezpečnosti a všeho. Kolik to má, pane redaktore, finanční hodnotu, když to přepočítáte na dotace? Já budu upřímný, radši bych o procento zchudl, než abych tady měl africké a islámské migranty a bál se jít ven.

Podle vašich slov do Česka budou kvůli migračnímu paktu přicházet Afričani. Četl jste migrační pakt?

Samozřejmě, mám tady podrobnou analýzu.

Kde v něm čtete, že budou přicházet do Česka Afričani?

Pane redaktore, teď si snad děláte legraci.

OBRAZEM: Žluté hvězdy na modrém poli a vlajky. Češi oslavili 20 let v Evropské unii Číst článek

Nedělám si legraci. V něm jsou přece varianty, ze kterých si Česká republika může vybrat.

Děkuji, ale migrační pakt, jak víte, vznikl na základě iniciativy Německa, Itálie, Španělska a Francie právě proto, že se potýkají s nezvládnutým množstvím migrantů z Afriky a z islámských zemí.

Potenciální vláda

Podle ve čtvrtek zveřejněného volebního modelu agentury Median je SPD třetím nejsilnějším politickým subjektem u nás, za prvním hnutím ANO a druhým ODS. Máte desetiprocentní podporu. Kdyby se konaly volby a dopadly tak, jak ukazuje volební model, měli byste s hnutím ANO ve Sněmovně výraznou většinu. Představitelé hnutí ANO ale v posledních týdnech několikrát řekli, že si nedovedou představit, že by s vámi vládli. Štve vás to?

Podívejte se, nám se proslýchá, že hnutí ANO chce dělat vládu s ODS. Já si myslím, že je to špatná zpráva. Andrej Babiš by měl na rovinu říct, s kým chtějí dělat vládu.

SPD je třetí nejsilnější stranou v ČR! Podle dnešního průzkumu agentury Median má SPD nyní 10% a získali bychom 27 poslanců, tedy o sedm poslanců více než v minulých volbách. Moc Vám děkuji za důvěru, velmi si vážím Vaší podpory a budeme nadále ze všech sil bojovat za lepší… pic.twitter.com/Emeu8tf07w — Tomio Okamura (@tomio_cz) May 2, 2024

My chceme spolupracovat, protože naší prioritou je ukončit Fialovu vládu a vrátit Českou republiku do normálu, aby český občan a Česká republika byli na prvním místě, aby naši lidi měli peníze.

Euro můžeme jedině doporučit, každý si na to zvykl, vzkazuje Čechům slovenský poslanec Mikloško Číst článek

My říkáme: „Peníze Čechům, ne Ukrajině a Ukrajincům.“ Říkám to na rovinu. Říkáme jasně, že nechceme euro ani válku. My prostě chceme normální životy. Aby lidi měli normální důchody, normální platy.

Není k tomu potřeba, abyste byli ve vládě, abyste měli větší vliv?

Je to potřeba a …

A proto, neštve vás, když o vás váš potenciální koaliční partner veřejně řekne, že s vámi nechce vládnout? Když Andrej Babiš řekl, že lžete, nedržíte slovo, a proto si vás nedovede představit ve vládě?

No a pak byla legrace, když jsem se tázal, v čem lžu, tak se žádná odpověď nedostavila. Já to vnímám jako předvolební rétoriku. Samozřejmě všichni bojují o svého voliče. Vím, že Andrej Babiš má problém, že SPD je jedinou stranou v parlamentu, která říká „Peníze Čechům, ne Ukrajině a Ukrajincům“.

My jsme jedinou stranou, která říká: „Ukončeme zasílání zbraní a peněz Ukrajincům i Ukrajině. Přestaňme je podporovat, ukončeme válku.“ Tam je asi nějaký rozpor, možná je i v nějakých jiných tématech.

Ale já myslím, že na všem se dá domluvit. Myslím, že bychom měli zatáhnout za jeden provaz, že prioritou musí být ukončit Fialovu škodlivou vládu. Pojďme to znova udělat tak, aby Češi a Česká republika byla na prvním místě, Češi, Moravané, Slezané.

Poslechněte si celý rozhovor, audio najdete nahoře ve článku.