Vypustím všechno z hlavy, naordinoval si na Vánoce pauzu od tréninku biatlonista Krčmář

Už také biatlonisté a biatlonistky mohou věnovat veškerou svou pozornost Vánocům. Po návratu z posledního Světového poháru v tomto kalendářním roce z Francie je doma čeká několik dní volna, než se začnou připravovat na další průběh sezony. Nicméně si svátky zřejmě nebudou moct užít úplně naplno, protože po onemocnění několika členů národního týmu se budou muset víc hlídat. Praha 17:34 24. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Biatlonista Michal Krčmář ve sprintu na Světovém poháru v Annecy | Foto: Marek Ambrož | Zdroj: Český biatlon

„Budu se snažit minimalizovat počet lidí, které potkám. Je to trochu škoda, protože si myslím, že nebudu moct navštívit ani celou rodinu,“ nechce nic podcenit Vítězslav Hornig.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak budou čeští biatlonisté trávit Vánoce

A nejen on si přes svátky bude muset dávat pozor, aby se zbytečně nevystavil riziku jakékoliv nákazy. Jinak se Vánoc stejně jako všichni členové biatlonových reprezentací opravdu nemohl dočkat.

„Neodcházím do Vánoc s dobrou náladou, ale zase jsem dost motivovaná, aby to po Novém roce bylo lepší,“ říká Tereza Voborníková, kterou ale mírně rozladily její dosavadní výsledky.

„Už se hodně těším domů, protože jsme pryč poměrně dlouho. Předtím jsme byli doma vždycky jen na čtyři dny, takže to bylo takové krátké. Už se těším domů, až trochu vypnu,“ nemůže se vánočních svátků v rodné Jilemnici dočkat Hornig.

Ježíšek nakupuje online

Nejstarší člen českého týmu, Michal Krčmář, se zase chystá na Moravu. „Za rodiči od manželky. Určitě už všechno chystají a já přijedu k hotovému. Mám výhodu, že dnes jde všechno řešit online, takže Ježíšek to posbíral a já už to jen zabalím,“ směje se třiatřicetiletý Krčmář.

1:58 Kapr, angolská kuchyně i ruské saláty. ‚Od každého něco,‘ přibližuje štědrovečerní večeři atletka Manuel Číst článek

„Synovi jsou necelé tři roky a myslím, že letos už z toho bude mít trochu rozum, těším se na takovou tu dětskou radost, upřímnost. A celkově na čas s rodinou. Musím říct, že za poslední rok se ve mně tyhle pocity hodně mění a fakt se těším domů,“ vyhlíží čas s rodinou Krčmář.

Dárky už by měl mít všechny i Vítězslav Hornig, protože po návratu do Česka už toho před štědrým dnem moc nestihne.

„Sepisoval jsem si to do seznamu, abych na někoho náhodou nezapomněl. Mám tady malou zásobu cukroví, protože přítelkyně za námi přijela do Hochfilzenu, tak nám něco málo přivezla. Ale je to opravdu vždycky takový jeden kousek. Já jsem hodně na vosí hnízda, poslední roky ještě na plněné trubičky,“ vyjmenovává své oblíbené cukroví pětadvacetiletý Hornig.

Po svátcích zpět do tréninku

To Krčmář před odjezdem ze Savojských Alp popisuje, co bude u nich na štědrovečerní tabuli.

„Já jsem na vinné klobásy. Na Moravě vládne ryba, ale prosadil jsem si to, dovezu z Čech. Měl jsem objednané domácí od Pepy Šemberka, který nám dělá pažby. Určitě si dopřeju. Teď to vychází tak, že tři dny po příjezdu budou volné, opravdu vypustím všechno z hlavy. Ale pak sedmadvacátého odjíždím na Schalke a tam začíná moje příprava na nový rok. Už teď mám v hlavě věci, které je potřeba přes Vánoce udělat, abych se po Novém roce vrátil ještě víc konkurenceschopný,“ přibližuje Krčmář svůj plán na konec roku.

Zatím nejlepší výsledek v sezoně totiž zajel ve zkráceném individuálním závodu v Kontiolahti, kdy byl devatenáctý, a to není něco, s čím by byl spokojený. Čas strávený s rodinou a odpočinek by měl nejen jemu pomoct.