Můžeme být spokojení, ale máme síly na to skončit výš, myslí si Václavík o sedmém místě mužské štafety

Čeští biatlonisté zaběhli nejlepší výsledek mužské štafety v aktuální sezoně Světového poháru. Sedmé místo vybojovali Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Jonáš Mareček a Adam Václavík. „Dobře odvedená práce dodá větší klid do dalších závodů," myslí si Václavík v rozhovoru pro Radiožurnál Sport. Ruhpolding 9:08 18. ledna 2025

Jak vnímáte nejen váš, ale i týmový výkon?

Je to nejlepší výsledek v letošní štafetě. Myslím, že můžeme být spokojení, ale máme síly na to skončit výš. Celý závod jsme drželi kontakt se špičkou závodu. Samozřejmě tomu něco chybělo, ale na tomto výkonu můžeme stavět. Dobře odvedená práce dodá větší klid do dalších závodů.

Během závodu jste se několikrát potkal a téměř spolupracoval s Johannesem Bø, nejlepším biatlonistou posledních let. Jaké to bylo?

Ze začátku jsem se s ním chtěl trochu svézt, protože to je prostě výhoda. Věděl jsem ale, že se nesmím zbláznit a nenechat se unést až na střelnici. Poté jsem si jel svoje, to si myslím, že bylo dobře. Sice jsem na střelnici dvakrát dobíjel, ale jsem rád, že z toho nebyl žádný zkrat nebo trestné kolo.



V mužské štafetě jste poprvé od prosince 2023. Vnímáte to tak, že bojujete o upevnění své pozice?

Člověk to samozřejmě vnímá. Vzhledem k mistrovství světa v únoru je každý závod důležitý, ale pro mě je aktuálně nějaká pozice spíše druhotná. Soustředím se na to, abych dělal práci, kterou mám dělat. Jsem rád, že mi to teď relativně jde a věřím, že to bude pokračovat.



Ve smíšené štafetě v Oberhofu jste na střelnici neminul, v této štafetě jste sice minul dvakrát, ale při střelbě vypadáte plný sebevědomí. Co se změnilo?

Já jsem před závody pořád nervózní. Štafeta je specifická, na trati jsem se potkal s Norem Vebjörnem Sörumem, který vyhrál vytrvalostní závod a při štafetě musel na dvě trestná kola. Člověk musí držet nervy na uzdě a bojovat s nimi. Zatím se mi daří nervy kontrolovat a potřebuju další závody, kde stabilně ukážu, co umím, a sebevědomí mi poroste.

Od trenérů jsem slyšel, že jste začal meditovat.

To je taková forma uklidnění. V minulosti jsem to už zkoušel, ale nikdy mi to dlouho nevydrželo. Teď dělám spíše dechová cvičení, kdy eliminuju jiné myšlenky. Není to špatné, člověk musí umět zastavit a vypnout hlavu. Jsem hodně přemýšlivý člověk a myslím, že mi to může pomoct. Není to ale jediná věc, postupnými krůčky se vracím zpět k práci a to mě těší.

