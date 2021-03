Českým biatlonistkám sprint nevyšel a do stíhacího závodu nepostoupily. Triumfovala Norka Eckhoffová

Poslední sprint sezony skončil pro české biatlonistky i vinou zdravotních problémů fiaskem. Při finále Světového poháru v Östersundu byla nejlepší Lucie Charvátová na 69. místě, ale ani ona nepostoupila do sobotního stíhacího závodu. Na výkonech zbývajících českých závodnic se výrazně podepsaly střevní potíže, které je postihly v noci před závodem. Östersund (Švédsko) 14:11 19. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lucie Charvátová | Foto: (C) Český biatlon Petr Slavík | Zdroj: Český biatlon

Sedmý sprint za sebou navzdory jedné chybě vyhrála letošní vládkyně Světového poháru Norka Tiril Eckhoffová.

Většina českého týmu ztratila šanci na výrazný výsledek už v noci. „Od rána bylo jasné, že to nemůže dneska dopadnout moc dobře. Mimo Lucky měly těžké střevní problémy. Celou noc nespaly, nemohly ani snídat,“ vysvětlil České televizi asistent trenéra Jiří Holubec.

Problémy postihly i mistryni světa Davidovou, která se trápila na trati a navíc udělala tři chyby na střelnici. To v součtu znamenalo 70. místo.

Charvátová si odstřelila závod třemi chybami vleže. „Po minulém týdnu jsem byla nabuzená, očekávala jsem lepší výsledek. Ležka nepatří k mé horší střelbě, srazilo mě to hned na začátku. Asi jsem brala moc za spoušť. Ležka mi včera na tréninkách sedla, proto jsem se jí nebála a nebyla jsem dost trpělivá,“ řekla závodnice, která přidala chybu vestoje.

Eva Puskarčíková obsadila se třemi chybami 94. místo. Jessica Jislová minula osm terčů a byla poslední. Pro Češky s výjimkou Davidové tak sezona skončila. Davidovou by měl v neděli čekat závod s hromadným startem.

Blízko k rekordu

Na suverénní vystoupení v Novém Městě na Moravě navázala Eckhoffová, která vyhrála pátý individuální závod za sebou. Po střelbě vestoje musela na trestné kolo a odjížděla se ztrátou 5,5 sekundy na Italku Dorotheu Wiererovou.

Ještě 1200 metrů před cílem ztrácela čtyři a půl sekundy, ale pak zrychlila a vyhrála o dvě a půl sekundy. Celkem zapsala v této sezoně třináctý triumf a přiblížila se rekordmance Magdaleně Forsbergové ze Švédska, která jich před dvaceti lety nasbírala čtrnáct.

Finále SP v biatlonu v Östersundu (Švédsko) - sprint:

Ženy (7,5 km): 1. Eckhoffová (Nor.) 18:44,6 (1 tr. okruh), 2. Wiererová (It.) -2,5 (0), 3. Tandrevoldová (Nor.) -6,7 (0), 4. Chevalierová-Bouchetová (Fr.) -15,4 (1), 5. Hauserová (Rak.) -16,4 (1), 6. Röiselandová (Nor.) -18,2 (1), 7. Häckiová (Švýc.) -21,3 (0), 8. Todorovová (Bulh.) -22,3 (0), 9. Lienová (Nor.) -25,6 (0), 10. P. Fialková (SR) -26,0 (1), ...69. Charvátová -1:55,9 (4), 70. Davidová -1:57,4 (3), 94. Puskarčíková -3:07,3 (3), 101. Jislová (všechny ČR) -4:37,7 (8).

Konečné pořadí sprintu (po 10 závodech): 1. Eckhoffová 420 b., 2. Röiselandová 304, 3. H. Öbergová (Švéd.) 296, ...11. Davidová 224, 33. Charvátová 92, 58. Jislová 41, 64. Puskarčíková 29.