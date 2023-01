Kuriozita, kterou jsem v kariéře nezažil, komentoval Krčmář výpadek proudu při závodě v Ruhpoldingu

Nejúspěšnějším českým biatlonistou se stal ve středečním vytrvalostním závodě Světového poháru v Ruhpoldingu celkově osmý Michal Krčmář. Potřetí v sezoně se tak probojoval v závodech jednotlivců mezi elitní desítku. V cestě za co nejlepším výsledkem mu přitom tentokrát nestáli jen silní soupeři. Ruhpolding 11:40 12. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Krčmář | Foto: (C) Český biatlon Petr Slavík

Biatlonista Michal Krčmář se během dvanácti sezón ve Světovém poháru účastnil už téměř 280 závodů. Mohlo by se tak zdát, že už ho na trati nemůže nic překvapit. Přesto ale prožil při včerejším vytrvalostním závodě v německém Ruhpoldingu jednu netradiční premiéru.

Nakonec bylo z okamžiku dlouhých několik minut, kdy při jízdě hlavních favoritů vypadl proud.

Neběžely tak velkoplošné obrazovky, informační tabule o průběhu závodu ani aktuální výsledky, se kterými pracují nejenom komentátoři, ale samozřejmě i členové týmu přímo na trati. A tak tomu bylo i v podání trenéra střelby českých biatlonistů Matthew Emmonse.

„Zatím přesně nevím, jak jede, protože internet nejde, elektřina nefunguje, ale kde přesně Michal je, to bohužel nevím,“ řekl po poslední střelecké položce Michala Krčmáře Mathew Emmons, který se pak soustředil i na další české reprezentanty.

Mezitím už se v prostoru cíle objevil právě Michal Krčmář, kterého zastihl nečekaný výpadek proudu při vjezdu na střelnici.

„Trochu mě to překvapilo, když jsem přijížděl a vidím, že je všude zhasnuto, že na terčích je černo. Snažil jsem se to nevnímat, ale maličko zhoršená viditelnost byla. Nemyslím si ale, že to mělo efekt na výsledek střelby. Spíš taková kuriozita, kterou jsem ještě za svoji kariéru nezažil.“

Popsal netradiční zážitek Michal Krčmář, který svým osmým místem jen potvrdil příslušnost v užší světové špičce. Vytrvalostní závod ve čtvrtek v Rupoldingu čeká ženy, a to včetně českého kvarteta Markéta Davidová, Jessica Jislová, Lucie Charvátová a Tereza Voborníková.

Závod začíná krátce po 14. hodině a v přímém přenosu ho odvysílá stanice Radiožurnál Sport