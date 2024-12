Davidová nepůjde na operaci, vyhřezlou ploténku léčí konzervativně. Prognózy pro návrat k biatlonu nemá

Biatlonistka Markéta Davidová na operaci kvůli vyhřezlé ploténce zatím nepůjde. Mistryně světa ve vytrvalostním závodu z roku 2021 na instagramu uvedla, že se konzervativní léčba vyvíjí dobře a bude v ní pokračovat. Davidová kvůli bolestem zad vynechala štafetu před týdnem v Rakousku a teď nestartuje na Světovém poháru ve Francii. Radiožurnálu Sport prozradila, jaké experty navštěvuje a jak její léčba probíhá. Praha 16:15 21. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Biatlonistka Markéta Davidová by se letos ještě mohla představit ve Světovém poháru | Foto: KIMMO BRANDT / EPA | Zdroj: Profimedia

Markéta Davidová každý den chodí na neurochirurgickou kliniku v pražských Střešovicích, dostává injekce do zad, je v kontaktu i s fyzioterapeuty, a dělá vše pro to, aby se vyhnula operaci a mohla ještě v této sezoně závodit. A Radiožurnálu Sport řekla, že se její stav zlepšuje.

„Každý den jsem ve spojení s profesorem Davidem Netukou z neurochirurgie, s Romanem Karpíškem na tom pracujeme, byla jsem u pana profesora Pavla Koláře, s ním jsem taky ve spojení a řešíme to. Snad se to ubírá dobrým směrem. Zatím tomu dáme šanci konzervativní léčbou a budeme se rozhodovat podle toho, jak se plotýnka rozhodne, že bude reagovat,“ popsala Davidová.

Davidová měla problémy se zády už ve finském Kontiolahti, tam ale dokonce vyhrála sprint Světového poháru, v rakouském Hochfilzenu byla sedmá ve sprintu a pátá ve stíhacím závodu. To už ale závodila s bolestmi zad a do nedělní štafety už nenastoupila. Odjela na vyšetření a magnetická rezonance odhalila vyhřezlou ploténku. Teď tedy vynechala i závody ve Francii a nejspíš nestihne ani start v německém Oberhofu na začátku příštího roku.

Biatlonistku Davidovou trápí vyhřezlá ploténka. Do pátku se rozhodne, zda podstoupí operaci Číst článek

Na svém instagramovém účtu napsala, že je to její asi nejdelší nařízené volno v životě. Zároveň přiznala, že diagnózu nenesla snadno. „Trošku jsem si pofňukala, ale už jsem připravená se s tím poprat. Snažím se být trpělivá, dát tělu co nejvíc prostoru se s tím vyrovnat a radovat se z malých pokroků (jako třeba že můžu skoro bezbolestně chodit),“ dodala.

„Doufám, že se to bude zlepšovat, zatím žádné prognózy, jak by to mohlo vypadat, nejsou, ale věřím, že se s tím poperu co nejrychleji a budu moct začít aspoň trénovat a cvičit,“ řekla Davidová Radiožurnálu Sport.

Lékař českých biatlonistů Libor Vítek tento týden uvedl, že pokud by konzervativní léčba byla úspěšná, mohla by se vrátit k závodům v polovině ledna. Davidová tak nejspíš vynechá i povánoční závody v Oberhofu, které se budou konat od 9. ledna. Jiné německé středisko Ruhpolding bude elitní biatlonisty hostit od 15. ledna. Světový šampionát v Lenzerheide začne 12. února.