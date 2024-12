Jednu ránu jsem strhla, druhou nedojela. Střelba ale byla obstojná, hodnotí biatlonistka Charvátová sprint

Při neúčasti zraněné Markéty Davidové a nemocné Jessicy Jislové byla nejlepší českou biatlonistkou ve sprintu Světového poháru v Le Grand Bornand Lucie Charvátová. Někdejší bronzová medailistka v této disciplíně z mistrovství světa minula na střelnici ve francouzském zimním středisku dva terče a obsadila devatenáctou příčku. Le Grand Bornand (Francie) 12:03 21. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká biatlonistka Lucie Charvátová | Foto: Igor Stančík | Zdroj: Český biatlon

„Kdyby se povedl výsledek do 30, budeme rádi,“ popisoval krátce po začátku závodu trenér ženské biatlonové reprezentace Lukáš Dostál. Po sprintu na 7,5 kilometru v Savojských Alpách tak mohl být spokojený, protože Tereza Voborníková byla 29. a Lucie Charvátová dojela 19.

Radost museli mít i minimálně dva z českých fanoušků podél trati Pavel a Honza z Tanvald Ultras. „Přál bych to Lucce Charvátové, protože hejty, které na ni jsou, jsou už hrozné. Ať si to každý zkusí. Já netrefím ani růži na pouti,“ říkal před startem posledního podniku Světového poháru v tomto roce český fanoušek.

Body ze sprintu na třetí pokus

Právě střelba nepatří mezi silné stránky jednatřicetileté Charvátové, která kariéru začínala ve Vrchlabí jako běžkyně na lyžích, a až pak se vrhla na biatlon. Na úvod sezony se jí ale v její oblíbené disciplíně sprintu nedařilo, bodovala v něm až teď, na třetí pokus a to i se dvěma minutými terči.

„V porovnání s minulým týdnem je to o dost lepší. Jsem ráda, že byla střelba obstojná. Jednu ránu jsem strhla, druhou jsem nedojela do terče. Mohlo to být minimálně ještě o ránu lepší, ale i tak je to posun,“ vysvětluje Charvátová, která byla na trati třináctá nejrychlejší.

Slunce, nový mokrý sníh, ale místy také odhalené ledové plochy, jí zas až tak nevadily. „Tyhle podmínky relativně dobře zvládám i díky lyžím, které mě krásně vezly. Cítila jsem se relativně dobře, ale nemyslím, že tato podmínka svědčí všem. Můžeme být rádi, že neprší, ale rozhodně to nebylo nic lehkého. Sníh sám o sobě není vůbec rychlý, takže trať si vzala z těla opravdu dost,“ přiznává.

České biatlonistky nastoupí i v sobotním stíhacím závodě, který začne ve 14.45 v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Charvátová vyrazí z devatenácté pozice s odstupem 1:03 na vítězku sprintu Justine Braisazovou-Bouchetovou. Voborníková bude mít z 29. pozice ztrátu 1:21.

