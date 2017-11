Rusko přišlo o obě skeletonové medaile ze Soči, čtyři sportovci už nikdy nesmí na olympiádu

Po diskvalifikaci bude navíc muset vrátit cenný kov stejně jako další z potrestaných, bronzová medailistka ze závodu žen Jelena Nikitinová.

Z výsledkových listin budou zpětně vyškrtnuty i Olga Potylicynová a Maria Orlovová. Obě skončily v Soči pod stupni vítězů na pátém a šestém místě.

Pořadí soutěží skeletonistů by měla po diskvalifikaci ruských závodníků odpovídajícím způsobem upravit mezinárodní federace bobistů a skeletonistů (IBSF). Na první místo by se měl posunout Martins Dukurs, který by tak pro Lotyšsko u zeleného stolu získal historicky první zlato ze zimních olympijských her.

Celkem už MOV kvůli dopingové kauze od začátku listopadu potrestal doživotním zákazem startů pod pěti kruhy deset ruských závodníků. Medaile musí vrátit běžci na lyžích Alexandr Legkov, jenž před třemi lety vyhrál závod na 50 kilometrů, a majitel dvou stříbrných medailí Maxim Vylegžanin.

Oba byli i členy stříbrné štafety, která byla rovněž diskvalifikována. Distanc dostali i jejich reprezentační kolegové Jevgenij Bělov, Alexej Petuchov, Jevgenija Šapovalovová a Julia Ivanovová.

Zatímco běžci na lyžích mají od loňského prosince od Mezinárodní lyžařské federace předběžně zastavenou činnost a o jejich dalším osudu FIS rozhodne před víkendovým startem Světového poháru, skeletonisté včetně Rusů už novou sezonu zahájili. Treťjakov skončil v prvních dvou závodech SP třetí a šestý, Nikitinová druhý závod v Park City v sobotu dokonce vyhrála.

Rusko v Soči ovládlo hodnocení zemí se ziskem 33 medailí (13-11-9). Po dnešním verdiktu MOV už ale o šest cenných kovů včetně dvou zlatých přišlo. O ruské účasti na únorových olympijských hrách v Pchjongčchangu by měl rozhodnout výkonný výbor MOV na zasedání od 5. prosince.