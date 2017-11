'Běhají tu s vlajkami a já můžu jen koukat.' Světová atletika je už dva roky bez Ruska

Už dva roky nesmějí ruští atleti závodit na mezinárodních akcích za svůj stát. Všechno odstartovala zpráva Světové antidopingové agentury v listopadu 2015, která popsala státem řízený dopingový systém v největší zemi světa. A přestože už se několikrát mluvilo i hlasovalo o návratu Ruska do Mezinárodní atletické federace, trest stále trvá. Praha 11:46 14. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruská atletka Darja Klišinová | Foto: Reuters

„To je jen na ruské federaci a na rychlosti, jakou začnou platit změny. Oznámili jsme předsedu nezávislé skupiny, která bude kontrolovat všechny zaznamenatelné výstupy. A budeme tvrdí. Jen pokud nastanou změny, budou se Rusové moct vrátit na mezinárodní závody," povídal před dvěma lety šéf světové atletiky Sebastian Coe.

Od té doby už se několikrát situace v Rusku přezkoumávala, tamní sport je pod přímým dohledem Světové antidopingové agentury, ale Mezinárodní atletická federace drží Rusko stále mimo svou organizaci.

Důvodem jsou třeba nevyřešené starší dopingové případy, v zemi stále pracují trenéři s pošramocenou pověstí a ideálně nefunguje ani Ruská antidopingová agentura, což byl jeden z hlavních problémů v začátcích celé kauzy.

„Přes jasný požadavek, aby se vzorky ukládaly a mohly se zkoumat, přijeli experti z antidopingové agentury WADA do Moskvy a zjistili, že krátce předtím nechal ředitel zničit 1400 testů,“ mluvil o krytí dopingu bývalý šéf Světové antidopingové agentury Dick Pound.

Ruští atleti tak přišli o olympijské hry v Riu i světový šampionát v Londýně. I když výjimky by se našly - přesněji sportovci, kteří prokázali, že byli delší dobu testováni mimo ruský antidopingový systém. Třeba ve Spojených státech žijící dálkařka Darja Klišinová, která v srpnu vybojovala na mistrovství světa stříbrnou medaili.

Změna? Možná za dva týdny

„Myslím, že je to pro mě o trochu lepší než pro ostatní ruské atlety, kteří tu závodí. Už je to pro mě třetí velká akce, na které jsem bez ruského týmu. Ale jsem z toho smutná, protože holky tu běhají s vlajkami a já na ně můžu jen koukat,“ narážela Klišinová na to, že se jako tzv. neutrální atletka nesměla po dobu šampionátu spojovat se symboly své země, tedy i s vlajkou.

Na posledním srpnovém hlasování o možném návratu Ruska do mezinárodních soutěží bylo pro prodloužení trestu 166 delegátů, proti 21 - včetně zástupců Jamajky, KLDR nebo Rumunska.

Stávající situace se ale podle norského antidopingového vyšetřovatele Runeho Andersena může změnit po dalším kongresu Mezinárodní atletické federace 26. listopadu v Monaku.