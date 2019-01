Ledecká po chybě ve sjezdu v Ga-Pa nebodovala, pořadatelé závod předčasně ukončili

Poprvé v kariéře se radovala z výhry v seriálu SP Rakušanka Stephanie Venierová. O 25 setin zpět skončila Italka Sofia Goggiaová, která se tak po vážném zranění kotníku vrátila úspěšně a včas před světovým šampionátem do špičky. K radosti domácího publika obsadila třetí místo Němka Kira Weidleová.

V závodu, často přerušovaném kvůli úpravám trati, jela Ledecká s desítkou. V první půlce sjezdu se pohybovala na mezičasech do dvacítky, ale v technické pasáži podjela v levotočivé zatáčce branku, skoro spadla a vyjela z ideální linie. Na trať se sice vrátila, výrazně ale zpomalila, dělala další chyby a na vítězku ztratila 4,38 vteřiny.

„Ta jídla byla zkažená, to se stává. Bohužel se to zase stalo v závodě. Budeme s tím muset nějak pracovat. Zatím nevím, co se stalo, ale každopádně ujela po vnitřní lyži a ztratila veškerou rychlost,“ řekl Radiožurnálu trenér Ledecké Ondřej Bank.

Ledeckou nyní čeká přesun domů a dva dny volna. Pak už vyrazí do švédského střediska, aby se nachystala na mistrovství světa. „Už se tam moc těším. Doufám, že budeme mít šanci potrénovat rychlostky a i slalom se tam vleze, jestli budu hodná a kluci mi to dovolí. Věřím, že tam budou skvělé závody,“ řekla Ledecká, která má na šampionátu v plánu odjet superobří slalom, kombinaci a sjezd.

Závod organizátoři vzhledem k úpravám trati na sjezdovce Kandahar ukončili poté, co po pádu sjezd nedokončila Italka Federica Sosiová.

Závod SP ve sjezdovém lyžování v Garmisch-Partenkirchenu (Německo):

Ženy - sjezd: 1. Venierová (Rak.) 1:37,46, 2. Goggiaová (It.) -0,25, 3. Weidleová (Něm.) -0,54, 4. Suterová (Švýc.) -0,81, 5. Štuhecová (Slovin.) -0,85, 6. Fanchiniová (It.) -0,99, 7. Schmidhoferová (Rak.) -1,03, 8. Merryweatherová (USA) -1,19, 9. Haaserová -1,31, 10. Siebenhoferová (obě Rak.) -1,37, ...34. Ledecká (ČR) -4,38.

Průběžné pořadí sjezdu (po 6 z 9 závodů): 1. Schmidhoferová 364, 2. Siebenhoferová 346, 3. Štuhecová 343, 4. Venierová 295, 5. Weidleová 258, 6. Gisinová (Švýc.) 207, ...13. Ledecká 84.

Průběžné pořadí SP (po 23 z 37 závodů): 1. Shiffrinová (USA) 1494, 2. Vlhová (SR) 898, 3. Holdenerová (Švýc.) 637, 4. Schmidhoferová 617, 5. Mowinckelová (Nor.) 529, 6. Rebensburgová (Něm.) 509, ...41. Ledecká 129, 102. Capová (ČR) 12.